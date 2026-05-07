Salamanca reivindica en el Encuentro Cotec su modelo tecnológico basado en la innovación y el talento

Salamanca ha acogido el Encuentro Cotec Tecnología y Humanismo, en el que la Fundación Cotec ha presentado un adelanto de la investigación Humanismo tecnológico: del relato a los datos y que se ha abierto con una conversación sobre innovación en la que han participado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la evolución del ecosistema tecnológico de la ciudad, señalando que Salamanca ha incorporado en la última década 6.672 nuevos afiliados tecnológicos, de los cuales 931 corresponden a la rama de I+D, un dato especialmente relevante por el peso de este sector en el crecimiento local. Asimismo, ha subrayado que la ciudad ha mejorado de forma significativa su posición en el Mapa de Complejidad Económica de España, situándose en el puesto 20 tras avanzar 21 posiciones desde 2020.

García Carbayo también ha resaltado que el municipio presenta una situación paritaria en el empleo tecnológico, con un 43,8% de mujeres afiliadas, lo que sitúa a Salamanca como la capital de provincia con mayor presencia femenina en este ámbito. En este sentido, ha afirmado que "Salamanca ha consolidado un modelo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica que genera oportunidades de empleo de calidad y fija talento en la ciudad".

El alcalde de Salamanca, García Carbayo, y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia

Por su parte, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, ha destacado que contar con el Ayuntamiento de Salamanca como miembro de la Fundación desde hace un año es una apuesta que se ve respaldada por los propios datos: "Más allá de los números, lo que más nos interesa de esta ciudad es que combina, de forma natural, una tradición humanista de primer nivel con una apuesta decidida por la tecnología. Eso es exactamente lo que necesitamos: no elegir entre las dos culturas, sino integrarlas". En ese sentido, Garmendia ha subrayado la importancia de contar con estudios como el presentado hoy, que permiten pasar del relato a la evidencia y medir con rigor lo que hasta ahora quedaba en el terreno del discurso.

La presidenta de Cotec ha señalado también que la elección del Convento de San Esteban como escenario del encuentro no es casual: "No podíamos haber elegido un marco mejor. Estamos en el año del V Centenario de la Escuela de Salamanca, una de las grandes cunas del humanismo europeo, y lo hacemos en un espacio que lleva siglos siendo lugar de pensamiento y debate", ha concretado.

La investigación presentada en esta cita ha tenido como objeto identificar qué ámbitos del Humanismo deben integrarse en los entornos profesionales digitales, así como analizar la presencia de contenidos vinculados con las Humanidades en las titulaciones universitarias del ámbito tecnológico, atendiendo a su cantidad, enfoque e integración en los planes de estudio.

Conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca

Este encuentro ha sido acogido por el Ayuntamiento de Salamanca, miembro de la Fundación Cotec, coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Pensamiento de Salamanca. En este contexto, el alcalde ha destacado la fortaleza diferencial de la ciudad como espacio de generación de conocimiento, donde la tradición humanista y el desarrollo tecnológico han convergido para impulsar un modelo de crecimiento innovador y sostenible.

García Carbayo y Cristina Garmendia, durante el acto

Asimismo, durante la jornada se ha puesto de manifiesto la importancia de reforzar la conexión entre el ámbito académico y el tejido productivo para dar respuesta a los retos actuales del mercado laboral. En este sentido, se ha incidido en la necesidad de promover perfiles profesionales híbridos, capaces de integrar competencias tecnológicas y humanísticas que favorezcan una innovación más ética, inclusiva y orientada al bienestar social.

El Ayuntamiento de Salamanca ha reafirmado su compromiso con este modelo de desarrollo, impulsando iniciativas que favorezcan la transferencia de conocimiento y la atracción de talento. De este modo, ha continuado consolidando una estrategia de ciudad que sitúa a Salamanca como referente en innovación, investigación y formación, alineada con los desafíos de la transformación digital y el progreso sostenible.