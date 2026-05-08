Investigadas tres personas de Fuensalida (Toledo) por publicar en redes sociales contenidos racistas violentos

Los investigados —dos mujeres y un hombre— publicaron en una red social varios contenidos que promovían e incitaban al odio, la hostilidad y la violencia contra otras personas por motivos racistas y xenófobos.

La investigación realizada en Fuensalida (Toledo) se centró en una red social con cientos de participantes. El Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio de la Comandancia de Toledo identificó a los presuntos responsables de la difusión de los contenidos discriminatorios.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha tildado estos actos de "repelentes" y ha señalado que los mensajes de odio suelen estar ligados a que unos se creen superiores a otros, indicando que esto es "inadmisible".

Esta actuación se enmarca en el Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio, con el objetivo de prevenir y evitar la propagación de discursos de odio ilegales a través de internet y las redes sociales.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone el cuerpo, el 062, está las 24 horas a su disposición.