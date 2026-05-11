La Guardia Civil caza al responsable de un taller clandestino de taxidermia

Un operativo de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia ha permitido neutralizar un centro de actividad ilícita dedicado a la taxidermia irregular en plena zona de montaña. Los agentes han inspeccionado un taller que operaba sin ningún tipo de registro administrativo, destinado a las tareas de limpieza y eliminación de restos orgánicos de animales abatidos. Durante el registro de las instalaciones, la patrulla ha hallado treinta y seis ejemplares de corzo, dos de ciervo y uno de tortuga en pleno proceso de manipulación. Ninguno de estos elementos biológicos contaba con los precintos de trazabilidad que exige la estricta normativa para garantizar que el animal ha sido abatido conforme a los cupos y periodos hábiles establecidos por la legislación del medio natural.

La inspección se ha extendido a un vehículo estacionado en las inmediaciones de la propiedad. En el interior de esta furgoneta, los efectivos policiales han decomisado otros cuarenta y cinco trofeos de corzo, así como cabezas de cabra, rebeco y un ejemplar de lobo. La suma total de la incautación asciende a ochenta y siete piezas de caza mayor y menor que carecían de precintos o facturas de procedencia. El responsable del taller, cuya identidad no ha trascendido, no ha aportado los permisos necesarios para realizar esta actividad profesional ni la trazabilidad de los restos biológicos.

El presunto autor de los hechos ha sido denunciado por diversas infracciones administrativas a las leyes de caza, sanidad animal y protección de la flora y fauna silvestre y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Esta actuación supone un golpe a la infraestructura logística que sustenta la caza ilegal en la provincia, especialmente en áreas de alto valor cinegético. Las piezas permanecen bajo custodia policial como prueba de la actividad no autorizada en la comarca. Este tipo de actuaciones reafirma el compromiso ineludible de las autoridades para erradicar los mercados opacos que dañan gravemente tanto el ecosistema ibérico como la actividad cinegética plenamente regulada.