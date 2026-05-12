Facilitaba a los clientes un número de cuenta particular y se quedaba con parte de los anticipos que daban por la compra de un vehículo. Así es como un exempleado de una empresa de venta de coches de ocasión se ha hecho con un botín de 71.600 euros y por lo que ha acabado siendo detenido por la Policía Nacional.

La estafa ha tenido lugar en Valladolid y la denuncia la ha presentado ante la Policía Nacional de Parquesol el responsable de la empresa de venta de vehículos de segunda mano.

En la misma señalaba el denunciante que un empleado de su empresa, ya despedido, se había quedado con dos importes de transacción de compraventa de turismos de ocasión: uno por valor de 33.600 euros y otro de 38.000, con lo que el perjuicio para la empresa ascendía a los 71.600 euros.

Facilitaba una cuenta particular

A raíz de esta denuncia, la Policía inició una investigación con la que determinó que este hombre se valía de su condición de comercial para facilitar a los clientes que adquirían un coche de segunda mano un número de cuenta particular distinto al de la empresa.

Debido a ello, los compradores ingresaban el importe correspondiente a la compra de vehículos en una cuenta fraudulenta, y el presunto estafador, a su vez, lo reingresaba al concesionario mediante talones bancarios, quedándose como beneficio la diferencia del precio final que ofertaba el responsable de ventas de la empresa. Una diferencia que no comunicaba a los compradores, quienes desconocían que estaban siendo víctimas de una estafa.

Falsificó la firma de clientes

Según fuentes de la investigación, el detenido llegó a falsificar las firmas de dos clientes cuando en una ocasión iba a ser descubierto por una falta de cobro de una venta.

Al recibir un correo alertando de ello, el hombre contestó que se debía a un fallo al indexarlo en el sistema interno de gestión de procesos digitales, y presentó una cesión de dinero falsa entre los dos clientes, como comprador y vendedor, respectivamente. Ambos clientes negaron haber firmado tal documento cuando fueron interrogados al respecto. Es más, aseguraron que no tenían constancia del mismo.

El arrestado también había realizado falsificaciones de firmas para quedarse en su cuenta con los dos pagos anteriormente señalados de 33.600 euros y 38.000 euros, que no había transferido a la empresa.

Detenido el 6 de mayo

Prácticas fraudulentas por las que el pasado 6 de mayo el exempleado de esta empresa fue detenido por la Policía Nacional, que le tomó declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

No se descarta que se le imputen más delitos, mientras que, desde la empresa de venta de vehículos, se ha iniciado una auditoría completa de las ventas efectuadas por el arrestado, que desarrolló su actividad profesional en la empresa durante más de 30 años.