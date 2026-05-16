Sigue la búsqueda del montañero británico desaparecido desde el jueves en Picos de Europa

El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León continúa con el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un montañero británico de 61 años, cuya pista se perdió en la tarde del jueves cuando realizaba una ruta de montaña en las inmediaciones de la localidad leonesa de Caín, en los Picos de Europa.

La Subdelegación del Gobierno y los Servicios de Emergencia han informado de que las tareas de búsqueda continuaron incluso durante la madrugada de este sábado con miembros del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, mientras que con las primeras luces del día se han unido a la búsqueda varios equipos a bordo de helicópteros.

En la jornada de este sábado se ha ampliado el dispositivo coordinado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, con más personal del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, a los que se han incorporado más medios del operativo de Medio Ambiente de León y la Guardia Civil ha movilizado hasta cinco equipos Greim procedentes de las localidades de Cangas, Potes, Sabero, Trives y Mieres.

La búsqueda se ha intensificado aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas, que habían dificultado mucho las tareas de búsqueda por las intensas nevadas y rachas de viento.

El helicóptero de rescate de Protección Civil, junto con los rescatadores del GRS, han iniciado desde primera hora rastreos aéreos y terrestres en coordinación con el resto de intervinientes desplegados en la zona, bajo la dirección y coordinación del Puesto de Mando Avanzado instalado por la Junta de Castilla y León.

La búsqueda se inició tras recibirse una llamada del propio montañero poco después de las siete de la tarde del pasado jueves, en la que comunicaba encontrarse desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín. Durante la llamada, el hombre consiguió facilitar una coordenada aproximada de su ubicación.

Las condiciones meteorológicas desde el inicio de la desaparición han sido especialmente adversas, con temperaturas mínimas por debajo de los cero grados y precipitaciones en forma de nieve de intensidad considerable.

Pese al esfuerzo realizado durante toda la noche por los rescatadores del GRS progresando por la Canal de Moeño, no fue posible localizar al montañero desaparecido. Además, la nieve y las adversas condiciones meteorológicas complicaron notablemente las labores operativas, impidiendo incluso el vuelo del helicóptero de Protección Civil de la Junta de Castilla y León durante buena parte del día.