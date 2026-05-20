La Guardia Civil desmantela una banda criminal en Salamanca tras el violento atraco a una joyería

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca han desmantelado una organización criminal en el marco de la operación Vulneres. El operativo policial se ha saldado con la detención de cuatro hombres de nacionalidad española, croata y albanesa, especializados en la comisión de graves delitos contra el patrimonio y la salud pública.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de abril a raíz de un robo con violencia perpetrado en un establecimiento comercial de Santa Marta de Tormes. Durante este asalto, uno de los criminales, que ocultaba su rostro con una careta, hirió con un arma de fuego al propietario del local. Este incidente llevó a la Policía Judicial a desplegar un dispositivo para esclarecer los hechos, apoyado en una minuciosa inspección técnico ocular y en las declaraciones de diversos testigos. De este modo, las autoridades lograron identificar a un sospechoso con un amplio historial de antecedentes penales.

El posterior seguimiento y el análisis de los movimientos de este primer identificado permitieron a los agentes descubrir a los otros tres miembros de la red, que actuaban siempre bajo las directrices del líder. Según ha detallado la portavoz de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, la teniente Carbajo Pérez, el dispositivo ha requerido un amplio despliegue en el que han participado la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el equipo Pegaso para el vuelo de drones y el servicio cinológico especializado en la detección de estupefacientes.

Los arrestados tenían fijada su residencia en dos localidades del alfoz salmantino, concretamente en Villares de la Reina y Aldeaseca de la Armuña. Desde estas bases de operaciones, el grupo se desplazaba para cometer sus fechorías utilizando un vehículo que había sido sustraído previamente en la provincia de Guadalajara, al que instalaban placas de matrícula falsificadas para evadir la acción de la Justicia. Además, los investigadores han constatado que la red extendía su ámbito de actuación a otras provincias españolas. De hecho, el cabecilla de la trama acumulaba dos órdenes de búsqueda y detención emitidas por un juzgado de Pontevedra.

Encontrar el escondite

La naturaleza de los delitos investigados motivó que este martes se llevaran a cabo diferentes entradas y registros en una vivienda y una nave industrial situadas en los citados municipios. En las estancias utilizadas por el líder del grupo, los agentes hallaron la pistola, la careta y las matrículas falsas empleadas durante el violento asalto de Santa Marta de Tormes. El arsenal intervenido refleja la alta preparación de la banda: los agentes incautaron cinco pistolas municionadas, una carabina, dos revólveres simulados, una pistola tipo táser y diversas armas blancas, incluyendo un machete.

Además del armamento incautado, las autoridades localizaron cuatro chalecos con la inscripción de la Guardia Civil que los delincuentes utilizaban presumiblemente para hacerse pasar por agentes de la autoridad, junto a múltiples herramientas destinadas a forzar accesos. En el ámbito de la salud pública, el registro permitió desmantelar una plantación con 400 plantas de marihuana y diversas dosis de cocaína. Por todos estos hechos, los cuatro individuos han pasado a disposición judicial acusados de delitos de robo con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones graves, narcotráfico, defraudación de fluido eléctrico, usurpación de funciones públicas y pertenencia a organización criminal.