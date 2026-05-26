Trabajadores de la limpieza en Valladolid amenazan con la huelga por el bloqueo de su convenio

Unas 200 personas se han manifestado este martes en Valladolid para protestar por la paralización de la negociación del convenio de limpieza en la provincia, una situación que afecta a cerca de 5.500 empleados en toda la provincia. La principal queja radica en el intento de la patronal de suprimir el complemento por incapacidad temporal (IT), reconocido desde hace años.

Los manifestantes se han congregado en la céntrica plaza de Madrid para recorrer posteriormente diversas calles de la ciudad. Durante el recorrido, los asistentes han portado pancartas en defense de sus derechos y condiciones laborales, coreando lemas en los que exigían salarios decentes y respeto para una actividad que consideran esencial.

El responsable de Comisiones Obreras (CCOO) del Hábitat en la región, Antonio Estrada, ha criticado duramente a las asociaciones empresariales Udelva y Aspel. Según el representante sindical, las empresas pretenden penalizar las bajas por enfermedad al intentar eliminar el complemento que garantiza el cien por cien del salario cuando un facultativo médico justifica la ausencia.

"Eso no lo vamos a permitir", ha advertido Estrada, recordando que este derecho se logró hace años tras numerosas movilizaciones. Asimismo, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que apoyen las próximas protestas, advirtiendo de que la intención de retirar la cobertura por IT es una tendencia que se está observando en las negociaciones de múltiples sectores económicos.

Congelación de sueldos

Además de la disputa por las bajas médicas, las posturas entre ambas partes continúan muy alejadas en materia retributiva. Las organizaciones sindicales acusan a la patronal de querer congelar los sueldos y complementos como la antigüedad. Actualmente, se negocia un marco normativo con vigencia para cuatro años, en el que las empresas ofrecen subidas cercanas al 2 por ciento, mientras que los trabajadores reclaman un incremento total del 18,5 por ciento para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Por su parte, el responsable del sector en UGT, José Luis Martín San Juan, ha denunciado la posición "intransigente" de las compañías. Martín ha recordado que el grueso de la plantilla está formado por mujeres con contratos precarios y ha rechazado la propuesta empresarial de otorgar un pago único no cotizable que desaparecería si sube el salario mínimo interprofesional.

Ante la falta de avances, los sindicatos han diseñado un calendario de movilizaciones para las próximas jornadas. Las protestas se trasladarán a enclaves como la fábrica de Michelin, el Hospital Clínico, la sede del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) y el Hospital Río Hortega. Si el bloqueo persiste, los portavoces sindicales aseguran que el sector está abocado a la convocatoria de una huelga.