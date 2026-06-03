Los detalles del pacto en Castilla y León: una vicepresidencia para Vox y "prioridad nacional" en Vivienda

En el vestíbulo de las Cortes de Castilla y León se han anunciado los pormenores del pacto de coalición entre el PP y Vox. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán se hallan de camino a la comparecencia en las Cortes para explicar cómo será el nuevo Gobierno castellanoleonés.

En concreto, Alfonso Fernández Mañueco ha afirmado que el acuerdo se compone de 19 ejes y de 324 medidas. "Hemos alcanzado un acuerdo de Gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad de todas las personas de Castilla y León. Es un acuerdo que ofrece estabilidad para cuatro años, que busca el crecimiento económico y la creación de empleo", ha señalado. El debate de investidura será la semana que viene, pero no ha desvelado el día.

Tres consejerías para Vox

Por su parte, Carlos Pollán ha confirmado que el pacto incluirá la "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas para la vivienda. Mañueco ha apuntado que esta prioridad "es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón". "Por tanto, es una asignación de recursos públicos paras las personas con arraigo real, verificable y efectivo, dentro del marco del ordenamiento jurídico y legal", ha dicho.

En cuanto al reparto de competencias, Mañueco ha aclarado que "habrá dos vicepresidencias". La primera la ocupará Vox, en concreto, Carlos Pollán. "Aunque no hay nombre, entiendo que la ocupará Carlos Pollán", ha dicho. Asimismo, ha especificado que "habrá una vicepresidencia primera que tendrá una de las tres consejerías que ocupará Vox y una vicepresidencia segunda del PP que, si bien no tendrá consejería, tendrá las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil".

Sobre las consejerías ha adelantado que las consejerías de Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Empleo, Universidades y Comercio, Sanidad y Bienestar Social, Educación, Medioambiente y Energía, corresponderán al Partido Popular.

Presupuestos hasta 2030

En cambio, las de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y la de Cultura, Turismo y Deporte corresponderán a Vox. Según Mañueco, "el Gobierno de Castilla y León lo compondrán 11 personas". Pollán ha aseverado que a través de la Consejería de Desregulación llevarán la "carga de inmigración, juventud y cooperación al desarrollo". Ha precisado también que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental tendrá las competencias de "caza y pesca". En cuanto a la vicepresidencia que estará asociada a una de esas tres consejerías "no está clara todavía".

Sobre el acuerdo Pollán ha detallado que en política migratoria el pacto "incluye un rechazo y un plan de choque contra la política migratoria de Pedro Sánchez".

Mañueco ha comentado que "tenemos el compromiso de sacar los cuatro presupuestos de la legislatura adelante". "Tenemos las garantías, los unos como los otros, de que esto va a ser una realidad para los cuatro años y que, por tanto, en lo que se refiere al Partido Popular y en lo que se refiere a Vox, estamos satisfechos", ha apuntado.

Mañueco ha añadido que "una de las primeras cosas que vamos a empezar a hacer será trabajar sobre los presupuestos de los años 2027, 2028, 2029 y 2030". "Ese es nuestro compromiso y es lo que va en el pacto", ha concluido.

Las medidas

Entre las medidas de carácter económico destacadas del Gobierno de Coalición entre PP y Vox destacan la "simplificación de normativa existente en los procesos de establecimiento de nuevos negocios", un bono a la cuota de autónomo de 300 euros o "garantizar la cuota cero para todos los nuevos autónomos durante los primeros 24 meses".

En cuanto a la política tributaria, se contempla una reducción del IRPF: "En cada año de legislatura, se aplicará una bajada progresiva en el tipo mínimo del 0,25% de la vigente tarifa autonómica". Asimismo, se incluye un plan de natalidad que se concreta en deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF.

Para la vida del medio rural, la medida más llamativa es la "política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades".

La llamada "prioridad nacional" tendrá en cuenta "el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio", así como "la vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".