Carriedo garantiza un gobierno PP-Vox "para todos" y ajustado "siempre" a la ley en Castilla y León

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ha defendido este jueves el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la formación del nuevo Ejecutivo autonómico. Un pacto que, según ha señalado, permitirá dar continuidad a la actividad económica, el empleo y los servicios públicos en la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada un día después de la firma del acuerdo, Fernández Carriedo ha subrayado que el documento suscrito entre ambas formaciones configura un Ejecutivo de coalición 'para todos' y con vocación de estabilidad durante los próximos cuatro años.

Vivienda, sanidad, educación o bajada de impuestos centran el acuerdo de gobierno de #CyL@cfcarriedo asegura que se seguirá impulsando la actividad económica, el empleo y los servicios públicos para que jóvenes, mayores y familias desarrollen su proyecto de vida en la Comunidad pic.twitter.com/NvyBBL0VQS — Junta de Castilla y León (@jcyl) June 4, 2026

El portavoz ha insistido en que el pacto responde al mandato expresado en las urnas y que su objetivo es ofrecer 'confianza' y 'seguridad' a los ciudadanos de Castilla y León. En este sentido, ha remarcado que el texto incluye medidas concretas, plazos de ejecución y un desarrollo detallado de las actuaciones previstas.

El acuerdo, que supera las 300 medidas, contempla líneas de actuación en materia fiscal, económica y social, así como en sanidad, educación y vivienda.

Prioridad nacional y controles jurídicos

Uno de los elementos incorporados al pacto es el concepto de 'prioridad nacional', vinculado al arraigo 'real', 'verificable' y 'perdurable'. Sobre este punto, Carriedo ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que todas las medidas asociadas a esta idea contarán con informes jurídicos de los letrados de cada departamento.

"Todo lo que está pactado en el texto es conforme a la ley", ha afirmado el portavoz, quien ha reiterado que la actuación del futuro Gobierno se ajustará en todo momento a los marcos normativos vigentes.

Además, ha explicado que este enfoque se aplicará de forma compatible con principios recogidos en el propio acuerdo, como la libertad, la igualdad real, el progreso y la unidad de España, que guiarán la acción del Ejecutivo autonómico.

Ayudas públicas y criterios de arraigo

En relación con las políticas sociales y de vivienda, Fernández Carriedo ha puesto como ejemplo una nueva línea de ayudas de entre 900 y 1.800 euros destinada a la obtención del carné de conducir para jóvenes que acrediten una residencia mínima de cinco años en la Comunidad.

Según ha detallado, este tipo de medidas se orienta a fomentar el arraigo de los ciudadanos en Castilla y León, entendido como un vínculo estable, verificable y duradero con el territorio. Esta misma filosofía, ha añadido, se extenderá a otras políticas públicas, incluidas las ayudas sociales y de acceso a la vivienda.

El portavoz ha defendido que el objetivo es apoyar a las personas que desarrollan su proyecto de vida en la Comunidad dentro de un marco de legalidad y orden administrativo.

Inmigración, ONG y menores no acompañados

Respecto a las políticas de inmigración, el acuerdo establece principios vinculados al respeto de los derechos humanos para las personas que residan de forma legal. Carriedo ha señalado que la ayuda humanitaria está garantizada en los supuestos de 'urgencia vital', aunque su aplicación se evaluará caso a caso.

Sobre la colaboración con ONG, ha indicado que las administraciones tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y evitar cualquier actuación que pudiera estar relacionada con actividades ilegales, como el tráfico de personas. No obstante, ha precisado que no tiene constancia de que existan entidades que actúen de ese modo.

En relación con los menores migrantes no acompañados, ha explicado que la Junta no tiene competencias en materia de justicia, aunque ha señalado que sí puede colaborar e intercambiar información con la Administración para la aplicación de los procedimientos correspondientes.

Fiscalidad, economía y objetivos del pacto

Carriedo ha destacado también el contenido económico del acuerdo, que incluye una reducción de la carga fiscal y una rebaja de impuestos orientada a aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos.

El pacto incorpora igualmente medidas dirigidas a impulsar la actividad económica, la creación de empleo y el refuerzo de sectores clave como la vivienda, la sanidad y la educación.

"El objetivo es ofrecer garantías y tranquilidad al conjunto de los ciudadanos", ha concluido el portavoz autonómico, quien ha insistido en que el acuerdo refleja una planificación detallada y orientada a resultados concretos.