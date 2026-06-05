Vox denuncia ante la Policía una carta con amenazas a sus cargos y familiares en Valladolid

El partido ha interpuesto una denuncia formal ante la Policía Nacional tras recibir una carta anónima en sus oficinas que contiene serias advertencias contra la integridad de los miembros de la agrupación.

En el texto remitido a la delegación vallisoletana, los autores de la misiva exigen un cambio en la línea de actuación de la formación. "Están alterando la convivencia del pueblo. Si no modifican su comportamiento, y dedican su tiempo político en hacer algo de provecho en favor de la ciudadanía, puede haber graves consecuencias para ustedes, sus familiares y simpatizantes", reza la amenaza recibida por el partido.

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial y procurador electo de VOX, Jesús Jiménez, ha salido al paso de este intento de coacción denunciando las continuas amenazas que sufren los representantes y votantes de su formación política en el conjunto del territorio nacional. En este sentido, el dirigente ha lamentado que el hostigamiento se haya convertido en el día a día de su actividad pública.

‼️ URGENTE | VOX Valladolid recibe una carta con amenazas Hoy hemos recibido esta carta en nuestra sede. Nunca conseguirán amedrentarnos, nada de esto conseguirá pararnos, seguiremos luchando por la libertad de todos los españoles. pic.twitter.com/hFeroEBw2N — VOX Valladolid (@VOXValladolid) June 5, 2026

Rechazo contra las conductas antidemocráticas

"Hoy le ha tocado a VOX Valladolid, pero es una práctica común que la mayoría de cargos y simpatizantes del partido han tenido que sufrir, ya sea de forma verbal, escrita o incluso física", ha detallado el presidente provincial.

Ante esta situación, Jiménez ha querido dejar patente el rechazo de la organización a lo que califica como "conductas antidemocráticas". Lejos de amedrentarse por el contenido de la carta, los representantes del partido aseguran que mantendrán intacta su hoja de ruta y su defensa de los principios que les han llevado a las instituciones.

La cúpula provincial ha garantizado que este tipo de chantajes "no van a mermar el compromiso adquirido con la sociedad ni van a conseguir que dejen de llevar las políticas del sentido común a lo largo de toda España".

Finalmente, desde la dirección local han subrayado que no es la primera vez que se enfrentan a un escenario de violencia o coacción, recordando que la formación ha sido objetivo frecuente del radicalismo. "Nada de esto impedirá que sigamos luchando por la libertad y la seguridad de todos los españoles y, en consecuencia, de todos los vallisoletanos", ha concluido Jiménez.