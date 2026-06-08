Mañueco se asegura su investidura más holgada en Castilla y León gracias al pacto con Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afronta mañana martes su tercer debate de investidura. Una investidura para la que, al igual que en las dos anteriores ocasiones, necesita el apoyo de Vox porque no le basta con los apoyos de su formación, algo que en principio le deparará la votación más holgada de las tres.

De acuerdo al pacto alcanzado entre PP y Vox, a los 33 escaños conseguidos por el PP en las pasadas elecciones autonómicas se sumarán mañana en las Cortes de Castilla y León los 14 de Vox. De esta manera, la candidatura de Mañueco alcanzará los 47 votos, cinco por encima de los 42 que marca el umbral de la mayoría absoluta.

Este resultado supera los 41 síes que sumó Mañueco en su primera investidura, en 2019, cuando necesitó de los votos de Ciudadanos para convertirse en presidente; y los 44 que congregó en la segunda, en 2022, en esa ocasión ya con los apoyos de Vox, que en aquel momento contaba con 13 procuradores.

Segundo intento con Vox

Las conversaciones entre ambas formaciones han estado marcadas por la experiencia del gobierno de coalición conjunto que unió a PP y Vox en Castilla y León desde 2022 hasta julio de 2024, cuando el partido dirigido por Santiago Abascal dejó todos los gobiernos autonómicos por discrepancias con la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Esos antecedentes han marcado la desconfianza y han llevado a Vox a establecer plazos concretos de cumplimiento para cada una de las medidas pactadas, a cambio de comprometerse a acordar con el PP los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura, si es que agota los cuatro años previstos.

La sesión de investidura comenzará mañana a las doce del mediodía, con la intervención del candidato Alfonso Fernández Mañueco (PP), sin límite de tiempo, para desgranar sus propuestas para el futuro gobierno. Para ello tomará como base el pacto de gobierno con Vox, presentado la pasada semana y que incluye el denominado concepto de la 'prioridad nacional' para la entrega de ayudas sociales, entre otros principios y medidas.

Una vez Mañueco culmine su intervención, el pleno será suspendido por el presidente de las Cortes y se retomará a las cuatro de la tarde con las respuestas de los grupos parlamentarios de la oposición y con la votación final.