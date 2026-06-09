El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este martes en las Cortes un programa de gobierno basado en la continuidad de las políticas económicas desarrolladas en los últimos años, nuevas rebajas fiscales y el fortalecimiento de los servicios públicos, durante su intervención en el debate de investidura.

La sesión ha comenzado a las 12:00 horas con la apertura por parte del presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, y la lectura del único punto del orden del día por el secretario primero, Daniel de la Rosa. Después, Fernández Mañueco ha tomado la palabra para exponer su programa de gobierno sin límite de tiempo y solicitar la confianza de la Cámara. La votación está prevista para las 20:00 horas, una vez concluyan las intervenciones de los grupos parlamentarios.

En el arranque de su discurso, el candidato popular ha apelado a la "humildad e ilusión" con la que afronta una nueva investidura y ha asegurado que su principal objetivo seguirá siendo "trabajar para Castilla y León y buscar lo mejor para sus gentes". "Castilla y León es lo primero" y "Castilla y León es mi pasión", ha proclamado desde la tribuna.

Fernández Mañueco también ha reivindicado la trayectoria de la Comunidad y ha llamado a afrontar los desafíos actuales con confianza. "No hay mejor manera de honrar lo conseguido que intentar superarlo", ha afirmado, antes de defender que Castilla y León ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para superar situaciones complejas.

Críticas al Gobierno de Sánchez

Uno de los ejes de su intervención ha sido la crítica a la situación política nacional. El presidente en funciones ha contrapuesto su modelo de gestión al del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de contribuir al deterioro de la vida pública.

"La política tiene que recuperar el pudor y la dignidad", ha sostenido durante su intervención. Asimismo, ha advertido de que "debemos evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española" y se ha comprometido a que el país "no se acostumbre a la incompetencia, a la corrupción y a la mentira".

En este contexto, ha reivindicado una política basada en el respeto a las instituciones y al marco legal. "Creo en la política que respeta las leyes y sobre todo respeta escrupulosamente nuestro Estatuto y nuestra Constitución", ha afirmado.

Fernández Mañueco también ha dedicado parte de su discurso a justificar el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox, que garantiza una mayoría absoluta para la próxima legislatura.

El candidato ha explicado el denominado principio de prioridad nacional recogido en el pacto suscrito por ambas formaciones y ha asegurado que su aplicación se realizará dentro del marco legal, sin afectar a los servicios públicos esenciales ni a los derechos ya consolidados.

En este punto, ha defendido que quienes reciban determinadas prestaciones acrediten una vinculación efectiva con la región y ha cargado contra la política migratoria del Gobierno central, a la que ha acusado de actuar desde "la improvisación, el oportunismo y la imposición".

Más rebajas fiscales y ayudas a la vivienda

La economía ha ocupado buena parte de la intervención del candidato popular. Fernández Mañueco ha reivindicado el crecimiento económico registrado durante los últimos años y ha asegurado que Castilla y León se encuentra en una posición de liderazgo en sectores como la automoción, las energías renovables o el turismo rural.

Sobre esa base, ha anunciado nuevas medidas fiscales para la legislatura. "Vamos a seguir bajando impuestos", ha asegurado desde la tribuna. Entre las iniciativas avanzadas figuran la reducción progresiva del primer tramo autonómico del IRPF, nuevas bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos, así como ventajas fiscales para operaciones vinculadas al medio rural.

El candidato ha defendido además que "la economía puede crecer bajando impuestos" y ha vinculado esa estrategia a la mejora de los servicios públicos y a la creación de empleo.

En materia de vivienda, ha anunciado nuevas medidas dirigidas especialmente a los jóvenes, entre ellas la creación de una cuenta ahorro vivienda joven que permitirá acceder a deducciones fiscales para facilitar la compra de una vivienda.

Reivindicación de los servicios públicos

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha realizado una amplia defensa de la gestión desarrollada en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia. El candidato ha destacado que la región ocupa posiciones de referencia en distintos indicadores nacionales e internacionales y ha sostenido que esos resultados son compatibles con una política de moderación fiscal.

También ha puesto el foco en el reto demográfico, uno de los asuntos que ha definido como estratégicos para la legislatura. En este sentido, ha destacado que la Comunidad ha ganado más de 47.000 habitantes desde el inicio de la pasada legislatura, aunque ha reconocido que persisten problemas derivados del envejecimiento poblacional.

El debate continuará esta tarde con las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios antes de la votación pública y por llamamiento prevista para las 20:00 horas, en la que el líder popular aspira a ser reelegido presidente gracias a la mayoría absoluta que suman PP y Vox en las Cortes de Castilla y León.