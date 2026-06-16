Muere un hombre de 85 años aplastado por un ascensor en el barrio de Gamonal en Burgos

Un varón de 85 años de edad ha perdido la vida tras sufrir un fatal accidente en un edificio residencial ubicado en la capital burgalesa. El trágico suceso ha tenido lugar en el barrio de Gamonal, según han informado fuentes municipales y los responsables del Servicio de Emergencias 112. Estas fuentes han explicado que la víctima se encontraba en la parte inferior del hueco del ascensor y ha muerto aplastado cuando el elevador ha descendido bruscamente.

El anciano estaba en el foso del ascensor

Los hechos se han producido alrededor de las 09:15 horas, momento en el que el 112 ha recibido el aviso sobre un incidente en un bloque de viviendas. Por motivos que todavía no se han esclarecido por las autoridades, el anciano logró acceder al foso del ascensor. Ha sido en ese instante cuando la cabina del ascensor, que se encontraba en una planta superior, bajó siguiendo su recorrido habitual y atrapó de forma letal a la víctima, sin que pudiera hacer nada para evitar el terrible impacto.

Tras recibir la llamada de alerta, el centro de coordinación ha movilizado de manera inmediata a los diversos cuerpos de seguridad y emergencias de la ciudad. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y efectivos de la Policía Nacional, acompañados por el personal sanitario especializado.

Una vez en el escenario del siniestro, los facultativos médicos únicamente han podido certificar de manera oficial el fallecimiento del anciano, ya que las graves lesiones producidas por el aplastamiento resultaron del todo incompatibles con la vida. Ante la triste confirmación de la tragedia, desde el Centro Coordinador de Emergencias, dependiente de la Junta de Castilla y León, se han adoptado las medidas oportunas para asistir al entorno más cercano de la víctima.

Se ha abierto una investigación

De forma paralela, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona del siniestro y han abierto una investigación exhaustiva para tratar de esclarecer todos los pormenores que rodean a este suceso. Los agentes de la policía científica buscan determinar con exactitud las circunstancias que propiciaron el accidente. La principal incógnita que los investigadores deben resolver en las próximas horas es averiguar las verdaderas razones por las que este hombre decidió introducirse en un área de acceso restringido solo a personal de la obra.

El mantenimiento y la seguridad de los elevadores de uso comunitario están sometidos a estrictas normativas vigentes, por lo que las pesquisas también se centrarán en comprobar el estado de la instalación del bloque de viviendas. Se espera que los técnicos competentes analicen de forma pormenorizada el sistema de apertura de puertas y los mecanismos de protección del foso para confirmar si hubo algún tipo de fallo técnico o si, por el contrario, se trató de un despiste fatal que derivó en este lamentable desenlace.