Dimite Miguel Ángel Llamas, líder de Podemos en Castilla y León, tras su fracaso electoral

El hasta ahora coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado este miércoles su dimisión del cargo. El dirigente ha justificado esta repentina salida escudándose en una serie de circunstancias personales que le impiden dedicarse a las responsabilidades políticas con la intensidad y el compromiso que exige la coyuntura actual de la organización.

A través de un comunicado difundido en su perfil oficial de la red social X, el ya exdirigente ha entonado un abierto 'mea culpa' por su gestión al frente de la estructura regional. "Me gustaría pedir disculpas por mis errores, que han sido muchos", ha confesado públicamente. En este mismo mensaje, asegura que deja el puesto con evidente pesar, pero matiza que se marcha con la tranquilidad de saber que cuentan con cuadros que considera capacitados para asumir los retos venideros. Asimismo, no ha tenido reparos en admitir que el proyecto político atraviesa en estos momentos una etapa difícil.

Después de meditarlo mucho, he decidido dimitir como coordinador de Podemos Castilla y León. El motivo es que, por mis circunstancias personales, no puedo implicarme como el cargo requiere. Me gustaría pedir disculpas por mis errores, que han sido muchos. + — Miguel Ángel Llamas (@LlamasMAngel) June 17, 2026

La renuncia se produce en un contexto de irrelevancia institucional en la región. Cabe recordar que Llamas no logró obtener representación en las Cortes de Castilla y León durante las últimas elecciones autonómicas. A dichos comicios, el político acudió como cabeza de cartel de una candidatura que concurrió en solitario, tras el fracaso de las negociaciones para conformar una lista unitaria junto a Izquierda Unida y otras fuerzas políticas afines. Esta incapacidad para aglutinar el voto se tradujo en un duro varapalo en las urnas que dejó a su lista fuera del hemiciclo.

Los agradecimientos

En el capítulo de los agradecimientos, el mensaje de despedida ha dejado una llamativa ausencia que evidencia las tensiones internas. Aunque el excoordinador ha expresado su gratitud a la militancia de base, a los miembros del Consejo de Coordinación y a la actual secretaria general, Ione Belarra, ha optado por ignorar por completo a su antecesor directo en el cargo. En ningún momento ha hecho mención alguna a Pablo Fernández, quien actualmente ocupa la Secretaría de Organización a nivel nacional y es uno de los principales portavoces de la cúpula.

también, a nuestra secretaria general, Ione Belarra, por el apoyo que he recibido durante este tiempo. Es un orgullo ser de Podemos. Muchas gracias. — Miguel Ángel Llamas (@LlamasMAngel) June 17, 2026

Pese a su salida de la primera línea de la política, Llamas ha querido dejar claro su compromiso ideológico. En su comunicado, ha reiterado que sigue considerando a su estructura como una herramienta que juzga imprescindible para lograr sus objetivos políticos, poniéndose a disposición de la nueva dirección para colaborar en un segundo plano. "Es un orgullo ser de Podemos", ha sentenciado.