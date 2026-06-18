El Supremo confirma el desahucio de las cismáticas de Belorado

Las cismáticas de Belorado, como se conoce a las exmonjas clarisas que intentaron quedarse con el Monasterio de Nuestra Señora la Bretonera después de romper con la Iglesia católica en mayo de 2024, no han logrado salirse con la suya. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación que presentaron las religiosas excomulgadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial que ordenaba el desahucio del cenobio burgalés, declarando firme el fallo que fue ejecutado el pasado 12 de marzo.
Según ha informado este jueves la oficina del comisario pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio –el arzobispo de Burgos, Mario Iceta–, que fue designado por Roma para gestionar el cisma después de que las entonces monjas publicaran un manifiesto anunciando su ruptura con la Santa Sede, la providencia emitida por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal explica que ha adoptado esta decisión ante la "falta de justificación de interés casacional".
Entre otras cosas, recoge la nota, señala que las exmonjas clarisas han ejercido su derecho a la libertad religiosa –uno de los argumentos esgrimidos por las de Belorado contra el desahucio– como personas físicas y no a través del monasterio, cuya representación corresponde al comisario pontificio.
En consecuencia, el Supremo resuelve declarar firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos del 29 de enero de 2026, que a su vez desestimaba el recurso interpuesto por las cismáticas contra el fallo del juzgado de Briviesca que ordenó el desahucio el 31 de julio de 2025. Asimismo, impone a las exreligiosas "el pago de las costas" como parte recurrente y "la pérdida del depósito que se hubiera constituido". Resolución para la que, recuerda, "no cabe recurso".
La causa por la venta de oro cambia de juzgado
Este mismo jueves se ha conocido también que el Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado inhibirse a favor de los juzgados de Burgos en la causa por la que se investiga la venta de 1,73 kilos de oro –valorados en 130.000 euros– propiedad de la comunidad religiosa a la que pertenecían las cismáticas.
Un asunto que adelantó en su momento el Diario de Burgos y que vio la luz muy poco después de que se supiera que las entonces monjas clarisas de Belorado habían estado cobrando indebidamente la pensión de una hermana fallecida durante años –unos 15.000 euros–. Los investigadores del caso, aseguró el periódico, se sorprendieron del tamaño de las piezas vendidas.
Sin entrar a valorar si existe o no delito, el tribunal ha considerado que "no concurre ningún elemento que permita vincular territorialmente la causa" con el partido judicial de Briviesca, ya que la operación tuvo lugar en Burgos capital, a cuyos juzgados correspondería la investigación.