La Junta de Castilla y León inicia la elaboración de los Presupuestos de 2027

La Junta de Castilla y León ha ordenado el inicio de los trabajos para la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y de la Ley de Medidas que lo acompaña. El proceso arranca esta semana con el diseño del escenario de ingresos, la solicitud de propuestas a las consejerías y la definición del marco macroeconómico.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado en rueda de prensa que "se ha ordenado el inicio de toda la tramitación para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2027". Ha asegurado que el proceso responde al acuerdo de Gobierno y al programa de investidura, que marca la hoja de ruta de la legislatura.

.@jcyl inicia la tramitación para elaborar los Presupuestos de #CyL para 2027 El portavoz asegura que el amplio Acuerdo de Gobierno y el programa de investidura defendido por @alferma1 marcan la línea de actuación de los próximos años, en la que destaca la reducción de impuestos pic.twitter.com/Uc9pycptnA — Junta de Castilla y León (@jcyl) June 18, 2026

Carriedo ha añadido que el presupuesto "se va a corresponder con los objetivos y prioridades desde el punto de vista de reducción de impuestos y de impulso de algunas iniciativas que requieren gasto público".

Inicio del proceso presupuestario

El Consejo de Gobierno, celebrado el 18 de junio de 2026, ha dado luz verde a la puesta en marcha de los trabajos técnicos. Entre ellos figura el cálculo del escenario de ingresos para 2027, que deberán elaborar los centros directivos en función de sus competencias y de las previsiones del sistema de financiación autonómica.

De forma paralela, se elaborará el escenario macroeconómico que servirá de base para fijar el límite de gasto no financiero y los estados numéricos del presupuesto.

Tramitación de la Ley de Medidas

La Consejería de Economía y Hacienda solicitará a las distintas consejerías las propuestas normativas necesarias para la Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas. El texto será remitido posteriormente al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de Castilla y León.

El proyecto incluirá la aplicación de las medidas de reducción de tributos previstas en el acuerdo de Gobierno. Además, integrará las cuentas de toda la Administración autonómica, organismos públicos, empresas públicas y entidades dependientes, junto con los beneficios fiscales previstos.