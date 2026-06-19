Mañueco asegura que su pacto con Vox "va a llegar a final de legislatura"

El presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha declarado este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio, durante el especial del programa realizado en el Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, que cree que su pacto con Vox durará hasta el final de la legislatura: "Lo hemos puesto por escrito y lo hemos firmado".

Según el presidente autonómico, "en la negociación que hemos desarrollado con las personas que representaban a Vox en Castilla y León y las que han venido de Madrid, más allá de lo que nos separa, nos hemos puesto de acuerdo en lo que nos une". Fernández Mañueco ha manifestado su "convicción" de que "esta legislatura va a ser mejor que la anterior y el pacto va a llegar a final de legislatura".

Sobre el líder autonómico de Vox, Carlos Pollán, nuevo vicepresidente regional, el jefe del Ejecutivo ha recordado que fue "durante cuatro años presidente de las Cortes", ha destacado su "labor institucional" y ha dicho que tenía con él una "relación correcta". "A partir de ahora, va a ser una relación fluida", ha añadido.

"El mejor sistema educativo de España"

Fernández Mañueco ha subrayado que en Castilla y León "tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo occidental": "Uno de los elementos cruciales de la educación es el esfuerzo que hacemos en la formación profesorado. Formación continua. Para que aquellas personas que tienen que cuidar y ayudar a nuestros estudiantes estén preparados para afrontar los retos del presente". El presidente autonómico ha comentado que, a los alumnos que necesitan un refuerzo, "les ayudamos para que puedan aprobar por su esfuerzo, no por ley". También ha destacado su apuesta por no descuidar, en este sentido, el mundo rural: "Tenemos transporte escolar gratis, comidas gratis. Mantenemos escuelas en el mundo rural con tres alumnos".

El voto CERA

Preguntado por el voto CERA –el Gobierno está aumentando el censo de españoles residentes en el extranjero, nacionalizando a mansalva–, Mañueco ha dicho que, si bien en el terreno, "quien gana las elecciones con claridad, subiendo en votos, porcentaje y escaños es el PP", "en el voto CERA, –quien gana– es el PSOE". En su opinión, estamos ante "una alteración clara del censo electoral que no tiene ninguna explicación. Veremos qué es lo que pasa". "Esto se debería hacer por consenso. Claro, pedir esto a Sánchez…", ha añadido.

Prioridad nacional, algo que ya existe

El presidente castellanoleonés ha asegurado que "la política migratoria del gobierno de Sánchez es un absoluto desastre, es para empezar de cero". Por otro lado, ha apuntado que "en Castilla y León necesitamos gente de otras CC.AA. y de otros países, pero que vengan de manera legal, regular y ordenada".

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"La prioridad nacional busca que aquellos recursos que son limitados se asignen por el arraigo, la vinculación real al territorio". Algo que ya existe, "se hace con todos los ayuntamientos, la piscina del pueblo tiene descuento para el que sea del municipio, el ingreso mínimo vital de Sánchez pide una residencia legal efectiva de un año, en la ley de dependencia del ínclito Zapatero también pedía arraigo y en la ley de pensiones no contributivas pedían entre 5 y 10 años en función a la pensión... es algo habitual". ¿Qué le dice al respecto los ciudadanos en la calle? "Lo han asumido con naturalidad". Y ha remarcado que "aquí se necesita gente".

"Un pueblo sin bar es un pueblo cerrado"

Una comunidad autónoma tan extensa y con pueblos muy pequeños y dispersos suponen un esfuerzo considerable por parte de las administraciones pública. En este sentido, Mañueco ha explicado en Es la Mañana de Federico que en su gobierno "hacemos una apuesta clara por el mundo rural: en educación, sanidad... más de 3.00 consultorios locales".

En este sentido ha contado cómo "nos hemos centrado en mantener abiertos los bares como centros de ocio en los pueblos". De esta forma, "hay cerca de 1.000 bares en pequeños municipios donde sólo hay un bar que tienen una subvención directa de la Junta de Castilla y León para que siga abierto". Mañueco ha matizado que "nuestra idea no es subvencionar los bares, sino que la condición para esa ayuda es que sea el único bar" ya que "un pueblo que no tienen ningún bar es un pueblo cerrado".

Asimismo, también ayudan a "los comercios que es el único del pueblo para que no cierre y ahora vamos a por las farmacias". No obstante, ha dicho que no se conforman y quieren "ir más allá, con los cajeros automáticos".

Un esfuerzo también en materia sanitaria. De esta forma, ha anunciado cómo "cada provincia contará con un helicóptero medicalizado, dos en el caso de León por extensión". Para asegurarse llegar a todos los rincones de la comunidad también ha subrayado cómo "vamos a llegar a 200 ambulancias para que las personas que tengan problemas en el mundo rural se les pueda llevar rápido, es un esfuerzo por cuidar a nuestros mayores". Mayores en los que también se centran con "ayudas para mejorar la accesibilidad en sus viviendas", existe la opción de las residencias públicas o con convenios pero "nuestra prioridad es que sigan viviendo en sus casas" si así lo desean.

Carné y PAU

Respondiendo a preguntas de los oyentes, Mañueco se ha referido a la ayuda de 900 euros para que 50.000 jóvenes se saquen el carné de conducir: "Hemos detectado que hay muchos estudiantes o muchos chavales que no se sacan el carné de conducir. Tenemos claro que, buena parte de ellos, por problemas económicos. Les vamos a ayudar. Deben estar empadronados en Castilla y León, con arraigo".

Jiménez Losantos, por su parte, le ha preguntado al presidente castellano por qué las autonomías del PP no pactan una PAU conjunta. Este ha señalado que ha habido avances: "Hacemos el examen el mismo día: antes no hacíamos el examen el mismo día. También onernos de acuerdo en cómo puntuar las faltas de ortografía. ¡Fíjese qué difícil! Pues nos hemos puesto de acuerdo". Sin embargo, según el jefe del Ejecutivo regional, "tenemos que dar un paso más allá y hacer un examen similar, homogéneo, en todas las CCAA".

Finalmente, Mañueco ha declarado que no ve a la izquierda conquistando el poder en Castilla y León: "La gente reconoce la labor que hemos hecho estos años, pero te vota por un proyecto. Y el que presenta un proyecto de futuro es el PP".