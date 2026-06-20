Desaparece un joven de 20 años mientras nadaba en el embalse de Ricobayo (Zamora)

Un amplio dispositivo de emergencia busca desde la tarde de este viernes a un joven de unos 20 años que ha desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo, a la altura de la playa de La Casilla, en el término municipal de Muelas del Pan (Zamora).

Según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Subdelegación del Gobierno, el aviso se recibió poco antes de las 17.35 horas, cuando varias personas alertaron de que no podían localizar al joven, que se encontraba nadando a escasos metros del mirador de Ricobayo.

Tras recibir la alerta, el 112 movilizó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil, a los bomberos de la Diputación de Zamora, que acudieron con embarcación y equipo acuático, y a los servicios sanitarios de Sacyl.

La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo de búsqueda en el que participan patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del SEPRONA con embarcación, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), el Equipo Pegaso con drones, la Unidad Aérea de León y submarinistas del GEAS, además de los bomberos del Consorcio Provincial con dos embarcaciones con base en Zamora y Bermillo de Sayago.

El Puesto de Mando Avanzado ha quedado instalado en el mirador de Ricobayo y las labores de búsqueda están coordinadas por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora. Al cierre de esta información, el joven continuaba desaparecido.