Hallan el cuerpo del joven de 20 años que desapareció mientras nadaba en el embalse de Ricobayo

El dispositivo de búsqueda de un joven que desapareció el viernes cuando nadaba en aguas del embalse de Ricobayo, en el municipio zamorano de Muelas del Pan, ha hallado este sábado al mediodía en el agua el cuerpo sin vida del desaparecido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

El operativo movilizado para la búsqueda del joven, que desapareció cuando nadaba sobre las cinco y media de la tarde del viernes día 19, en una playa situada en las inmediaciones del mirador sobre el embalse de Muelas del Pan, ha dado resultados a las 12.38 horas del mediodía este sábado, con el hallazgo del cuerpo sin vida del joven, de unos 20 años, y, a la espera de los resultados de la autopsia, aparentemente muerto por ahogamiento.

Han sido integrantes de los GEAS de la Guardia Civil los que han localizado el cuerpo del joven fallecido en una de las inmersiones realizadas en ese embalse zamorano, en la zona en la que desapareció el joven.

En el dispositivo de búsquedan han participado, entre otros medios, los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil, un helicóptero, drones y distintas unidades del Instituto armado, así como los bomberos de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora con embarcaciones y medios autonómicos de Protección Civil, entre otros, drones y un puesto de mando avanzado.

Con motivo del hallazgo del cuerpo sin vida del joven se ha activado el protocolo de apoyo psicológico a familiares y amigos del desaparecido.