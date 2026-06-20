"Troleo", "empanadillas"… La inefable respuesta de Puente a un enfadado alcalde de Valladolid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acudió este viernes a la ciudad de la que fue alcalde a inaugurar las obras de remodelación de la estación Valladolid-Campo Grande. El ministro supervisó el arranque de las obras y colocó como "primera piedra" una "cápsula del tiempo", una urna con periódicos del día, monedas de curso legal, el acta oficial de la obra y una memoria USB con información del proyecto.

Con él no estuvieron las autoridades de la ciudad: el alcalde, el popular Jesús Julio Carnero, no recibió invitación alguna del ministerio como él mismo reconoció. "No voy donde no me invitan. Otros, como ya saben, lo han hecho. Les invitaron y les tuvieron que echar. Yo, ante esa duda, no me voy a exponer", dijo en el acto de presentación de la segunda edición del Mundial de Micro Abierto de Poesía. El "sanchismo" persiste en "levantar muros", dijo.

En X, la red predilecta del ministro, Puente confirmó el veto con gruesas formas: "Tiene recurrida la estación ante los tribunales y quiere que le invitemos a la puesta de la primera piedra. Si alguno le entiende le ruego que me lo explique". Luego continuó: "No lo invité porque pensé que se sentiría ofendido, que lo consideraría un troleo por mi parte. De saber que hubiera acudido a sufrir le habría invitado. Advirtiéndole, eso sí, de que al final del evento no habría empanadillas".

No lo invité porque pensé que se sentiría ofendido, que lo consideraría un troleo por mi parte. De saber que hubiera acudido a sufrir le habría invitado. Advirtiéndole, eso sí, de que al final del evento no habría empanadillas. https://t.co/wPDX2pClGD — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 19, 2026

En el acto de inauguración, Puente atacó a PP y Vox y defendió las inversiones millonarias del "sanchismo" en la región. "Lo que ha llevado el sanchismo" a Valladolid es algo "tangible, se puede ver y tocar", cuando "está por ver" lo que vayan a traer "el mañuequismo y el carnerismo a la comunidad autónoma y a Valladolid", dijo en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al actual alcalde. "Bueno, carnerismo, algunas cosas que se pueden ver, desde luego, y que están a la vista de todos, no son precisamente muy edificantes", aseveró.

El Ayuntamiento recurrió en primavera de 2025 el proyecto, del que señalaron que "supone un desconocimiento consciente de las competencias y facultades municipales urbanísticas que afectan a un elemento tan significativo como es el entorno de Campo Grande, sin tener en cuenta las secuelas para la movilidad urbana".

Mientras, la denominada Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid denunció lo que para ellos es una "nueva provocación" del ministro de Transportes e incidieron en la "soberbia y prepotencia" de Puente, que se niega "reiteradamente a dialogar y debatir", lo que vulnera los "derechos democráticos y de participación de los ciudadanos".

Para la plataforma la nueva estación sólo "mira al centro" y da "la espalda a los barrios populares de la ciudad". "Una estación que va a mantener el muro de más de cinco kilómetros que divide la ciudad y que no mejora la integración social ni urbanística; tampoco mejora la accesibilidad ni hace de Valladolid una sociedad más solidaria", reiteró. También señaló que el diseño "agrava" también la "movilidad sostenible porque para acceder a la estación y al nuevo aparcamiento" se incrementará el tráfico en el centro de la ciudad.