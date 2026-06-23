Nueva jornada negra ferroviaria: averías y retrasos entre Madrid y el norte de España

Después de una nueva jornada negra en la circulación ferroviaria, Adif ha emitido un comunicado pasadas las 16:00 horas para alertar de que la circulación sigue interrumpida entre Quintanapalla y Santa Olalla de Bureba por una falta de tensión en la catenaria. Un fallo eléctrico que está afectando esta tarde a los trenes que circulan entre Burgos y Miranda de Ebro. Insisten desde el gestor ferroviario en que se trabaja para solucionar la incidencia y se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Burgos y Santa Olalla de Bureba para no dejar sin servicio a los usuarios.

De igual forma, la falta de suministro eléctrico sigue también, según el comunicado de Adif, afectando a la circulación entre Valladolid-Campo Grande y Bif. Canal Duero, línea en la que los trenes de enlace con la capital del país están circulando con retraso.

Siguen los retrasos

Fallos que se mantienen la tarde de este martes, después de que a primera hora se haya registrado la caída de la tensión por una avería en un punto de la catenaria en el tramo de Alta Velocidad entre Valladolid, Segovia y Madrid, que se ha replicado también en los corredores que conectan con el norte de España, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León donde también se siguen produciendo retrasos.

Sepan que para hacer posible estas conexiones desde Adif se están encaminando trenes de Larga Distancia por la red convencional utilizando el cambiador de Valdestillas en Valladolid, mientras continúan los trabajos para reparar la avería en el cable sustentador de la catenaria que es el que equilibra la tensión en la misma.

Trabajos complejos, subrayan desde Adif, que ha habilitado un modo de circulación alternativo para poder garantizar el servicio a los usuarios. En este sentido, en el caso de los trenes de ancho fijo, que no pueden ir por la línea convencional, se ha optado por trasladar a los pasajeros a otros trenes.

La primera atrapada: una máquina exploradora

Según ha confirmado Adif, ha sido la máquina exploradora de la línea entre Valladolid y Palencia la primera que se ha quedado sin electricidad a primera hora de la mañana de este martes.

En torno a las 8:00 horas se ha recuperado la tensión por la cabecera sur de Valladolid-Campo Grande, y los trenes Valladolid-Madrid han ido reanudando poco a poco sus frecuencias de paso en ambos sentidos, aunque se siguen registrando retrasos.