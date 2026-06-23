La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria, feudo del líder del PSOE en Castilla y León

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de esta mañana un registro en el interior del Ayuntamiento de Soria, en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria.

Según la información de la Subdelegación del Gobierno de la que se hace eco Europa Press, las actuaciones estarían relacionadas, al menos por lo que se sabe hasta este momento, con el Área de Comercio del Ayuntamiento.

Por su parte, EFE asegura que el registro responde a diligencias judiciales por varios delitos: contra la Administración Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, que ha autorizado diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Por el momento se desconoce si se han efectuado o no estas detenciones.

Se da la circunstancia de que el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, fue alcalde de Soria hasta abril de este mismo año, cargo que dejó para presentarse a las elecciones autonómicas de la región. Actualmente ocupa el cargo el también socialista Javier Antón.

"Máxima colaboración"

El Consistorio, a través de un comunicado, ha asegurado que está prestando "la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información" que se le está requiriendo durante la actuación judicial.

Además, han incidido en que las actuaciones están "bajo dirección judicial y en fase de investigación bajo secreto de sumario", por lo que el Ayuntamiento "carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias". De este modo apela a "esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse".

Además, los responsables del consistorio hacen un llamamiento "a la prudencia, la responsabilidad y al respeto a los procedimientos judiciales", para evitar, de esta amanera, "especulaciones o conclusiones anticipadas"".