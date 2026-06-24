A disposición judicial la concejal de Soria detenida en la operación por presunta corrupción municipal

La concejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha pasado este miércoles a disposición judicial después de ser detenida el martes en el marco de una investigación desarrollada por la Guardia Civil en la institución municipal. La operación se saldó provisionalmente con seis detenidos, entre ellos la edil.

Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Soria, las otras cinco personas investigadas han quedado en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridas.

La investigación permanece bajo secreto y está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 a petición de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.



Seis detenidos en Soria y Madrid

La operación comenzó a primera hora de la mañana del martes y fue desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Como resultado de las actuaciones practicadas fueron detenidas seis personas, cuatro de ellas en la provincia de Soria y otras dos en la Comunidad de Madrid.

Durante la jornada, los investigadores realizaron registros en dependencias del Ayuntamiento de Soria, además de inspeccionar dos domicilios particulares relacionados con la causa.

Tras permanecer detenida desde el martes, Yolanda Santos ha sido trasladada este miércoles ante la autoridad judicial. Por el momento no ha trascendido si la concejal ha prestado declaración ni las medidas que pueda adoptar el juzgado respecto a su situación procesal.

Los delitos investigados

La investigación está siendo desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria bajo la dirección judicial correspondiente. Según la información facilitada por las autoridades, las pesquisas apuntan inicialmente a la comisión de varios delitos recogidos en el Código Penal. Entre ellos figuran tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.