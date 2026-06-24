Vox se querella para aclarar si el líder del PSOE en Castilla y León fue avisado del registro en Soria

Vox ha presentado una querella ante el Juzgado que instruye la causa relacionada con un posible caso de corrupción que motivó el registro del Ayuntamiento de Soria. La formación solicita que se investigue si el secretario general del PSOE en Castilla y León y exalcalde de la ciudad, Carlos Martínez, conoció con antelación la intervención de la Guardia Civil.

La acción judicial se centra en determinar si pudo producirse un delito de revelación de secretos e informaciones por parte de autoridad o funcionario público en relación con las diligencias practicadas en el Consistorio, en el marco de una investigación que se ha saldado con seis personas detenidas y una más investigada, todas ellas en libertad provisional posteriormente.

En su escrito, Vox pide al Juzgado que identifique a la autoridad o funcionario que pudiera haber tenido conocimiento previo del operativo y de la fecha del registro. Además, solicita que se aclare la posible participación de Carlos Martínez, quien ha afirmado públicamente que conoció la diligencia con antelación.

El partido de Santiago Abascal sostiene que, de confirmarse, la difusión de esta información podría encajar en un delito de revelación de secretos, al tratarse de actuaciones judiciales sujetas a reserva. En este sentido, argumenta que un conocimiento anticipado del registro podría haber permitido, según su planteamiento, la alteración o destrucción de pruebas, lo que afectaría al desarrollo de la investigación.

Versiones sobre el conocimiento del operativo

El caso se enmarca en las informaciones publicadas por el diario El País, que recogió inicialmente unas declaraciones de Carlos Martínez en las que aseguraba haber conocido el lunes la llegada de la Guardia Civil al Ayuntamiento para requerir documentación. Posteriormente, el propio medio rectificó esa información y situó ese conocimiento en el martes.

El PSOE de Castilla y León difundió un comunicado en el que sostiene que Martínez tuvo conocimiento de la investigación la mañana del martes, a través de una comunicación procedente del propio Ayuntamiento, y no el lunes como se había publicado inicialmente.

Por su parte, el redactor de la información explicó que el cambio se debió a un malentendido en la interpretación de las declaraciones del dirigente socialista, atribuyéndose el ajuste a un error en la redacción original.

Qué pide Vox al Juzgado

En la querella, Vox solicita la toma de declaración de Carlos Martínez para que detalle quién le habría informado, la forma de comunicación utilizada y la fecha exacta en la que habría tenido conocimiento del operativo.

Asimismo, pide al Tribunal de Instancia número 3 de Soria que aporte documentación sobre la fecha en la que se decretó el secreto de las actuaciones, la autorización de los registros y la relación de autoridades y funcionarios que tuvieron acceso a la información por razón de su cargo.

El partido enmarca su petición en la necesidad de esclarecer el origen de una posible filtración de datos relativos a una investigación judicial en curso.

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a Carlos Martínez a ofrecer explicaciones sobre si recibió información previa relativa a la operación desarrollada en el Ayuntamiento de Soria.