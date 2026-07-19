Una mujer sufre quemaduras al intentar apagar un incendio en su vivienda de Valladolid

Una mujer de avanzada edad ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario tras sufrir diversas quemaduras de carácter leve originadas mientras intentaba apagar por sus propios medios un fuego que se había desatado en el interior de su domicilio.

Los hechos han transcurrido a plena luz del día. Según han informado las autoridades competentes, el reloj marcaba escasos minutos antes de las 12:48 horas cuando la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada de alerta. El comunicante era un vecino del mismo inmueble, situado en el número 2 de la calle Camino del Cabildo, que se había mostrado preocupado tras percatarse de una inmensa columna de humo que estaba comenzando a invadir el patio de luces del bloque de viviendas.

De forma inmediata, el servicio de atención telefónica activó el protocolo y dio aviso tanto a las patrullas de la Policía Municipal como a las dotaciones de los Bomberos de Valladolid. El objetivo prioritario era asegurar el perímetro, identificar el foco exacto de la ignición y proceder a su rápida extinción para evitar que las llamas pudieran propagarse a los pisos colindantes y poner en riesgo al resto de residentes del edificio.

Remitir el fuego por su cuenta

Sin embargo, a la llegada de los efectivos de extinción al lugar del suceso, el escenario estaba parcialmente controlado. Los propios bomberos han precisado que la inquilina de la vivienda afectada ya había logrado remitir el fuego por su cuenta. Fue precisamente durante esos momentos de tensión, al enfrentarse directamente a las llamas sin el equipo de protección adecuado, cuando la mujer resultó herida, presentando algunas lesiones térmicas en su cuerpo.

Ante el estado de la víctima, los equipos de rescate solicitaron de inmediato la presencia de asistencia sanitaria. La sala del 112 transfirió el aviso a Emergencias Sanitarias, organismo dependiente de Sacyl, que movilizó rápidamente una ambulancia de soporte vital avanzado, concretamente una UVI móvil. Una vez en el lugar, los facultativos médicos valoraron las lesiones de la mujer en el propio domicilio y, tras practicarle las primeras curas, determinaron su traslado al Hospital Clínico Universitario de la capital para someterla a una revisión más exhaustiva.