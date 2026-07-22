El alcalde de Salamanca ofrece acoger el mural de Ferran Torres vandalizado en Barcelona con pintadas separatistas

El mural que el artista urbano TVBoy dedicó al campeón del mundo Ferran Torres en la plaza Joanic de Barcelona ha sido vandalizado con pintadas separatistas. Los delincuentes taparon el dibujo en el que aparece el futbolista besando la copa con pintura blanca y un mensaje en el que se puede leer en negro "puta Espanya", aunque el mensaje se quedó solo en "Espanya". Posteriormente escribieron encima con pintura amarilla "volem seleccions catalanas" (queremos selecciones catalanas).

TVBoy reaccionó a los comentarios y amenazas que ha recibido además en las redes sociales en contra del mural: "Seguiré pintando. No me dais miedo". También colgó un vídeo en Instagram en el que se ve el momento en el que una persona vandaliza el mural escribiendo "puta Espanya" sobre la pintura blanca que ya tapaba el dibujo.

"Un lugar perfecto para orinar, cagar o vomitar", "Cataluña no es España"; "Tienes la ciudad colonizada que se parece a Rocafonda, Pedralbes, Sarriá, pero no respetas uno de los pocos barrios con identidad catalana"; "Sería una pena si alguien dejara caer un frasco de pintura…", escribieron varios usuarios al artista en su perfil.

El mural dedicado al futbolista Ferran Torres en Barcelona ha sido vandalizadohttps://t.co/VTZeyfnX3R pic.twitter.com/BkzGtV5jSd — Europa Press TV (@europapress_tv) July 22, 2026

A pesar del odio recibido, TVBoy también ha recibido una oleada de apoyo en las redes sociales. Incluso el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, le ha ofrecido trasladar el mural de Barcelona a Salamanca para que lo cuiden sus vecinos. "En Salamanca estaríamos encantados de contar con tu mural dedicado a Ferran Torres, uno de los héroes de este Mundial inolvidable que ha unido al país entero", escribió el regidor popular en X.

"Lamentamos cómo ha sido vandalizado. En nuestra ciudad creemos que el arte merece apoyo y respeto. Si quieres volver a pintar tu obra, el Ayuntamiento de Salamanca estará encantado de ofrecerte un espacio para hacerlo. Aquí el talento siempre es bienvenido", añadió en su publicación.

@tvboy en Salamanca estaríamos encantados de contar con tu mural dedicado a Ferran Torres, uno de los héroes de este Mundial inolvidable que ha unido al país entero. Lamentamos cómo ha sido vandalizado. En nuestra ciudad creemos que el arte merece apoyo y respeto. Si quieres… https://t.co/V9edFEzSsf — Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) July 22, 2026

El mural completo mostraba al delantero valenciano del FC Barcelona besando el trofeo vestido con la camiseta de la Selección y acompañado de la frase 'Making History' (Haciendo historia) con dos estrellas pintadas, en referencia al segundo Mundial que ha logrado España, además de su firma. El artista publicó su obra en Instagram y explicó una anécdota mientras lo pintaba: "Una niña pasó y gritó: '¡Mamá, es Ferran Torres!'. Sonreí. Ahí entendí que el arte también conecta generaciones".