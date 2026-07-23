Un grave incendio en León obliga a desalojar a 200 vecinos y moviliza a la UME

Cerca de 200 personas han sido desalojadas de los pueblos de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, en el municipio leonés de Castropodame, ante el avance del incendio forestal declarado esta tarde en la zona y que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, lo que ha motivado que la Junta haya solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones difundidas a los medios tras la celebración del Cecopi que ha acordado evacuar las poblaciones de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

El alojamiento para las personas evacuadas que lo precisen se ha instalado finalmente en la Casa del Pueblo de Matachana. En estos momentos están trabajando 51 personas: tres cuadrillas, tres autobombas, dos buldózer, dos ELIF helitransportadas, cuatro agentes medioambientales y dos técnicos. Se ha solicitado la intervención de la UME.

🚨2️⃣2️⃣incendio 🔥 de la campaña de extinción. #Brif Laza ahora mismo nos encontramos trabajando en el segundo incendio del día en Castropodame un equipo formado por 18 bomberos forestales 🧑‍🚒. pic.twitter.com/DWJEodK6je — Diario de un Bombero (@BrifLaza) July 22, 2026

Situación del incendio

Precisamente, el Ejecutivo autonómico ha declarado el IGR 2 hace unas horas en este incendio al suponer una "amenaza seria" a poblaciones que exija medidas de socorro a la población o protección de bienes.

Se trata de un fuego en el que trabaja más de una veintena de medios aéreos y terrestres para sofocar un fuego declarado este miércoles, 22 de julio, en la localidad leonesa de Villaverde de los Cestos.

El incendio se ha originado de forma accidental sobre las 17:47 horas, en el lugar se encuentran hasta 20 medios aéreos y terrestres y la superficie afectada aún está en perimetración, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En concreto, trabajan en el lugar para frenar el avance de las llamas un técnico, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer, cuatro brigadas ELIF/BRIF, cuatro aeronaves y bomberos.