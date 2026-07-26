Ni "prácticas de monja", ni retiro de Effetá: así es la experiencia que ofrece en verano un convento de León

Las llamaron "prácticas de monja" y el video fue un auténtico boom. El nombre llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales y multiplicó las solicitudes para pasar unos días durante el verano en el Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún (León). "Para mí resumía muy bien lo que es, pero dio lugar a malentendidos", reconoce sor Marta, monja de clausura y benedictina de 30 años en dicho convento. "Nos planteamos si repetir ese enganche porque a nivel viral fue una bomba, pero despistó un poco", lamenta.

Tres años después, las benedictinas mantienen la convocatoria, pero afinan el guion. Sor Marta define la iniciativa en conversación con Libertad Digital como una "experiencia vocacional" dirigida a mujeres que llevan tiempo planteándose seriamente la posibilidad de ser religiosas y quieren comprobar cómo es la vida contemplativa desde dentro.

La religiosa sabe bien de qué habla. Entró en el monasterio con 18 años, después de un proceso de discernimiento que comenzó cuando tenía 16, durante un viaje familiar al monasterio de Leire, en Navarra. Allí descubrió la Regla de San Benito y empezó a preguntarse si ese podía ser también su camino. Después de meses intercambiando correos y WhatsApp con la madre del monasterio de Sahagún, y una vez terminado el bachillerato, viajó varias veces desde su ciudad natal, Ciudad Real, para pasar semanas en la monasterio antes de dar el paso definitivo.

"Nosotras no nos hemos inventado nada. Esto existe. No sé si en el cien por cien de los monasterios, pero sí en el noventa". Otra cosa es que se haga un llamamiento", explica. La diferencia es que ellas decidieron utilizar las redes sociales para visibilizar una realidad prácticamente desconocida. No en vano, sor Marta reúne más de 218.000 seguidores en Instagram, donde se presenta como "misionera digital" y divulga el día a día de la vida monástica para "que la gente conozca y desmitifique a las monjas".

La convivencia de verano está pensada para grupos de chicas muy reducidos. En el monasterio viven actualmente ocho benedictinas, la más joven tiene 21 años y la mayor, 95. Para las participantes, disponen solo de unas pocas habitaciones. Antes de ser aceptadas, las interesadas deben enviar un email en el que expliquen su proceso vocacional. Tras ese primer filtro, las religiosas mantienen una videollamada con algunas de ellas para conocerlas, resolver sus dudas y comprobar que detrás de la solicitud existe realmente un proceso de discernimiento.

"No es un retiro para encontrarse con Dios, que ojalá lo pudiésemos hacer, pero por el momento no es el caso", aclara sor Marta: "Es para chicas que llevan un tiempo planteándose seriamente que quizá el Señor las llama a la vida religiosa". Esto lo aleja completamente de otras vivencias de moda entre los jóvenes católicos. "Effetá es otra cosa totalmente diferente", responde.

De hecho, la idea es que las practicantes participen de la vida cotidiana del monasterio. Es por eso que el ritmo es exactamente igual que durante el resto de meses: empiezan a las siete de la mañana con la oración y continúan con eucaristía, trabajo y momentos de convivencia. Un día colaboran en la elaboración de dulces; otro, en el taller de cosmética natural que las religiosas pusieron en marcha hace unos años y cuyos productos ya comercializan. También hay tiempo para escuchar los testimonios vocacionales de las hermanas, salir a pasear e incluso recorrer con ellas una etapa del Camino de Santiago.

"Vida completamente normal, como si hubiesen entrado a quedarse. Lo primero que se llevan todas es vernos que somos personas normales. No porque piensen lo contrario, pero no es lo mismo decirlo que sacar las sillas a la terraza, comer con nosotras, que en muchas familias no se hace, o participar en la vida cotidiana", dice sor Marta. Muchas, cuenta, se marchan impresionadas por el ritmo de la comunidad: "Alguna chica decía: 'Yo hago menos cosas y creo que no tengo tiempo para rezar'. Al final ven que muchas veces es cuestión de organización. Lógicamente no es una vida común, pero no significa que no seamos personas normales. No hace falta ser ni especial ni especialmente extraño para estar en un monasterio".

Entre quienes llegaron para probar esa experiencia está sor Helena de la Cruz. Hoy tiene 21 años y es novicia del monasterio. Participó en una convivencia de verano, volvió unos meses después para una nueva estancia y finalmente decidió quedarse. Lo que más le sorprendió, recuerda, fue precisamente "la cercanía y el cariño de las monjas".

Pero la respuesta no siempre es la misma. Algunas descartan esa opción después de la convivencia; otras descubren que su lugar está en otra congregación; también las hay que deciden decantarse por la vida activa o el matrimonio; y algunas menos, como sor Helena, terminan ingresando en algún monasterio. "Esto es un discernimiento. Todo es posible", resume la benedictina.

En las primeras ediciones han pasado por el monasterio alrededor de 25 jóvenes, aunque las solicitudes fueron muchas más. "El año pasado, mínimo el doble", calcula sor Marta. La mayoría ronda los veinte años, aunque también han recibido peticiones de adolescentes de 16 y 17 años y de mujeres de entre 40 y 50. Todas llegan con una misma inquietud: "qué quiere Dios de ellas y si es lo suyo la vida contemplativa".

La historia recuerda inevitablemente a la que plantea la película Los domingos, que aborda el proceso de una joven que siente la llamada a la vida religiosa e ingresa en un convento para discernir su vocación. Lo hace con un añadido: debe enfrentarse a la incomprensión de su familia. "Eso existe y la mayoría vienen con ese miedo", reconoce sor Marta. "Yo me di cuenta después porque mis padres lo acogieron muy bien, fue lógicamente una sorpresa, pero siempre me apoyaron. Pero claro, luego acompañando a otras chicas, me doy cuenta de que lo habitual es que no lo entiendan y que no les termine de gustar. En algún caso, por no enfadar a los padres o por no pasar este proceso, las chicas no terminan de responder", dice.

Este verano la convivencia se celebrará una sola semana a finales de agosto y, por el momento, hay tres participantes confirmadas, una de ellas de 17 años. El objetivo, insiste sor Marta, sigue siendo el mismo que cuando comenzaron hace tres años, solo que ahora buscan que quien llame a la puerta del monasterio sepa exactamente "la distinción entre un retiro y una experiencia vocacional". "De aquí a agosto, si se apunta alguna más, estupendo", anima la religiosa.