¿Conseguirán las exmonjas de Belorado librarse de la cárcel?

"No a la cárcel para las monjas", reza la campaña de firmas puesta en marcha por las exmonjas de Belorado tras conocer que la Fiscalía pide 12 años de prisión para cada una de ellas por presunto maltrato a las hermanas ancianas que estaban bajo su cuidado y que fueron rescatadas "en condiciones muy insalubres" por agentes de la Guardia Civil, así como por delitos contra el patrimonio histórico de los conventos a los que tenían acceso y con el que habrían comerciado en repetidas ocasiones.
Se trata de una iniciativa que lanzaron a la desesperada hace unos días para intentar limpiar su imagen y recabar apoyos, tras ser condenadas a abandonar el cenobio que mantenían ocupado desde que el 13 de mayo de 2024 anunciaron su ruptura con la Iglesia católica y tras ser acusadas de graves delitos, de cara a la celebración de las distintas citas judiciales que tenían por delante este verano.
La última se ha desarrollado este lunes. Cuatro de las conocidas como cismáticas de Belorado, precisamente las promotoras del cisma, han declarado en el Juzgado de Briviesca en relación a la venta de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento, así como el uso de vehículos del Arzobispado de Burgos a pesar de haber sido expulsadas de la comunidad de clarisas que habitaba el cenobio.
Las exreligiosas, que ahora residen en el municipio toledano de La Puebla de Montalbán, han defendido que se trata de una práctica habitual que las religiosas utilizan para subsistir y para la que no necesitaban autorización. Según ellas, tenían "todo el derecho de hacerlo". Una vez más han asegurado que están siendo objeto de una campaña de persecución y han calificado como "rastreras" las acusaciones contra ellas.
Frentes abiertos
Cabe recordar que la investigación se inició después de que la Guardia Civil detectara varias piezas que pertenecían al patrimonio histórico del convento en el mercado especializado. Entre ellas, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII que fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid. El hallazgo provocó la detención de la exabadesa, Laura García de Viedma, junto a otra religiosa y un anticuario de León.
Para entonces, ya era conocido que la ex madre superiora estaba siendo investigada a título personal por la venta de 1,7 kilogramos de oro que eran propiedad de la comunidad religiosa por valor de 130.000 euros. Un asunto que adelantó en su momento el Diario de Burgos y que vio la luz muy poco después de que se supiera que las cismáticas habían estado cobrando indebidamente la pensión de una monja fallecida durante años (unos 15.000 euros).
El grupo y especialmente su líder, que ha llegado a la cita judicial flanqueada por sus tres incondicionales, tiene muchos frentes abiertos. Otras religiosas de la comunidad, que inicialmente la apoyaron en las pretensiones sedevacantistas de la exabadesa, se han desmarcado de sor Isabel de la Trinidad (el nombre que usaba como religiosa) a medida que fueron conociendo sus tejemanejes con distintos gurús tradicionalistas no respaldados por la Iglesia católica y su posible vinculación con actividades irregulares.
Estas últimas se ahorraron la salida in extremis del convento de Belorado que las cismáticas realizaron con las hermanas mayores 'a cuestas' y a altas horas de la madrugada y el rescate de las hermanas, de entre 87 y 101 años, que la Guardia Civil realizó tras constatar las condiciones en las que se encontraban en el cenobio al que fueron trasladadas en Orduña. Una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao y que sentará en el banquillo a siete exreligiosas.