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Castilla y León

¿Conseguirán las exmonjas de Belorado librarse de la cárcel?

La Fiscalía pide 12 años de prisión para siete de las exclarisas cismáticas.

La Fiscalía pide 12 años de prisión para siete de las exclarisas cismáticas.
Dos de las cismáticas que han declarado este lunes en los Juzgados de Briviesca (Burgos). | EFE

"No a la cárcel para las monjas", reza la campaña de firmas puesta en marcha por las exmonjas de Belorado tras conocer que la Fiscalía pide 12 años de prisión para cada una de ellas por presunto maltrato a las hermanas ancianas que estaban bajo su cuidado y que fueron rescatadas "en condiciones muy insalubres" por agentes de la Guardia Civil, así como por delitos contra el patrimonio histórico de los conventos a los que tenían acceso y con el que habrían comerciado en repetidas ocasiones.

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.

Se trata de una iniciativa que lanzaron a la desesperada hace unos días para intentar limpiar su imagen y recabar apoyos, tras ser condenadas a abandonar el cenobio que mantenían ocupado desde que el 13 de mayo de 2024 anunciaron su ruptura con la Iglesia católica y tras ser acusadas de graves delitos, de cara a la celebración de las distintas citas judiciales que tenían por delante este verano.

La última se ha desarrollado este lunes. Cuatro de las conocidas como cismáticas de Belorado, precisamente las promotoras del cisma, han declarado en el Juzgado de Briviesca en relación a la venta de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento, así como el uso de vehículos del Arzobispado de Burgos a pesar de haber sido expulsadas de la comunidad de clarisas que habitaba el cenobio.

Las exreligiosas, que ahora residen en el municipio toledano de La Puebla de Montalbán, han defendido que se trata de una práctica habitual que las religiosas utilizan para subsistir y para la que no necesitaban autorización. Según ellas, tenían "todo el derecho de hacerlo". Una vez más han asegurado que están siendo objeto de una campaña de persecución y han calificado como "rastreras" las acusaciones contra ellas.

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Frentes abiertos

Cabe recordar que la investigación se inició después de que la Guardia Civil detectara varias piezas que pertenecían al patrimonio histórico del convento en el mercado especializado. Entre ellas, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII que fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid. El hallazgo provocó la detención de la exabadesa, Laura García de Viedma, junto a otra religiosa y un anticuario de León.

Para entonces, ya era conocido que la ex madre superiora estaba siendo investigada a título personal por la venta de 1,7 kilogramos de oro que eran propiedad de la comunidad religiosa por valor de 130.000 euros. Un asunto que adelantó en su momento el Diario de Burgos y que vio la luz muy poco después de que se supiera que las cismáticas habían estado cobrando indebidamente la pensión de una monja fallecida durante años (unos 15.000 euros).

El grupo y especialmente su líder, que ha llegado a la cita judicial flanqueada por sus tres incondicionales, tiene muchos frentes abiertos. Otras religiosas de la comunidad, que inicialmente la apoyaron en las pretensiones sedevacantistas de la exabadesa, se han desmarcado de sor Isabel de la Trinidad (el nombre que usaba como religiosa) a medida que fueron conociendo sus tejemanejes con distintos gurús tradicionalistas no respaldados por la Iglesia católica y su posible vinculación con actividades irregulares.

Estas últimas se ahorraron la salida in extremis del convento de Belorado que las cismáticas realizaron con las hermanas mayores 'a cuestas' y a altas horas de la madrugada y el rescate de las hermanas, de entre 87 y 101 años, que la Guardia Civil realizó tras constatar las condiciones en las que se encontraban en el cenobio al que fueron trasladadas en Orduña. Una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao y que sentará en el banquillo a siete exreligiosas.

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