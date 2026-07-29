Desalojan 7 pueblos en Zamora por un incendio forestal de nivel 2 y confinan Fermoselle

El incendio forestal declarado a las 13:00 de este miércoles en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad del parque natural de Arribes del Duero fronteriza con Portugal y a evacuar otros siete pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta a través de los teléfonos móviles con un mensaje Es-Alert.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y de Protección Civil de la comunidad, las localidades evacuadas son Cibanal (69 habitantes), Formariz (70 habitantes), Fornillos de Fermoselle (46), Palazuelo de Sayago (74), Pinilla de Fermoselle (37), Mámoles (32) y Zafara (44), con lo que conjuntamente suman 372 habitantes censados, aunque su población se multiplica en esta época del año por la llegada de veraneantes.

El mensaje Es-Alert informa de los desalojos e invita a los vecinos a dirigirse a Bermillo de Sayago. Desde el 112** han pedido a la población de la zona que sigan las indicaciones de los mensajes de alerta y, en la medida de lo posible, no llamen al teléfono 112 y lo hagan únicamente en caso de emergencia.

Además, en la localidad de Fermoselle reside otro millar de personas, aunque ese municipio también incrementa su población en la época estival. En Bermillo de Sayago se está preparando un operativo para atender a los evacuados.

El riesgo de este incendio para la población llevó a la Junta de Castilla y León a decretar el nivel 2 en el índice de peligrosidad potencial de incendios, el máximo contemplado en el operativo de incendios autonómico.

Las labores de extinción de este incendio han movilizado hasta ahora una cuarentena de medios de extinción, entre ellos dos técnicos, nueve agentes medioambientales, diez cuadrillas, cuatro de ellas helitransportadas, cuatro autobombas, tres retenes de maquinaria, seis medios aéreos y cinco dotaciones de bomberos provinciales y medios externos al operativo.