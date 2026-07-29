Un incendio en Zamora obliga a la evacuación de 12 localidades y el confinamiento de los vecinos de Fermoselle y Fariza

El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Fermoselle (Zamora) ha obligado a ampliar las medidas de protección para la población. La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de 12 localidades y el confinamiento de los vecinos de Fermoselle y Fariza, mientras continúan las labores de extinción con un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.

Protección Civil ha ampliado durante la tarde el número de localidades evacuadas ante la evolución del incendio. A los primeros desalojos de Cibanal, el camping Los Arribes, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Záfara se han sumado posteriormente Argañín, Muga de Sayago, Badilla, Cozcurrita y Tudera, estas tres últimas pertenecientes al municipio de Fariza.

🟧| Protección Civil Castilla y León | Se ha decretado la evacuación hacia Bermillo de Sayago de: 📍Cibanal

📍Formariz

📍Forniillos de Fermoselle

📍Palazuelos de Sayago

📍Pinilla de Fermoselle

📍Mámoles Se ha ordenado el confinamiento de.

📍Fermoselle#IFFermoselle pic.twitter.com/39GPjNX4Qt — 112 Castilla y León (@112cyl) July 29, 2026

Al mismo tiempo, las autoridades han decretado el confinamiento de los habitantes de Fermoselle y Fariza, una medida adoptada como consecuencia del avance del fuego y de la presencia de humo en la zona.

Según la Subdelegación del Gobierno en Zamora, alrededor de 300 personas evacuadas han sido reubicadas en el pabellón municipal de Bermillo de Sayago, al que se ha dirigido a los residentes desalojados.

Carreteras cortadas por el incendio

La evolución del incendio también ha obligado a interrumpir el tráfico en varias vías de la zona.

La Dirección General de Tráfico ha informado del corte de la CL-527 entre Cibanal y Fermoselle, así como de las carreteras ZA-P-2221, ZA-P-2222 y la SA-316, esta última a la altura de Trabanca (Salamanca), municipio situado a unos 14 kilómetros de Fermoselle.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos por el entorno afectado mientras continúan las labores de extinción y se mantienen activas las restricciones de circulación.

Más de 40 medios participan en la extinción

El incendio se originó a las 13.05 horas de este miércoles. La Consejería de Medio Ambiente declaró la situación operativa IGR 1 a las 13.36 horas y poco después de las 14.00 horas elevó el nivel a IGR 2, al considerar que el fuego podía suponer un grave riesgo para la población y para bienes no forestales.

En el operativo participan más de 40 medios aéreos y terrestres, entre ellos dos técnicos, nueve agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres bulldozer, cuatro equipos ELIF/BRIF y seis helicópteros o hidroaviones, además de otros recursos movilizados, según los datos de la plataforma Inforcyl.

La UME se incorpora al operativo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado efectivos del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con base en El Ferral del Bernesga (León), para reforzar los trabajos de extinción.

🚨 Unidades del Quinto Batallón de Intervención @UMEgob

han salido de su base en #León, para sumarse a los trabajos de extinción en el #IFFermoselle, en #Zamora pic.twitter.com/UxfOjtZZdx — UME (@UMEgob) July 29, 2026

El contingente movilizado está formado por una Unidad de Intervención en Emergencias Naturales (SIEN) integrada por 35 militares y 13 vehículos, además de la plana mayor y los apoyos, con 15 militares y siete vehículos.

Por el momento, las causas del incendio permanecen bajo investigación.