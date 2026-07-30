El fuego en Zamora sigue sin control y Mañueco sospecha de "algún tipo de imprudencia"

El incendio forestal declarado este miércoles en Fermoselle, en la provincia de Zamora, ha reducido de forma significativa su peligrosidad tras el intenso trabajo realizado durante toda la noche. Sin embargo, el fuego sigue sin estar controlado y los responsables del operativo advierten de que la evolución dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Los efectivos de extinción han conseguido estabilizar los frentes norte y este, los que más preocupaban durante las primeras horas del incendio. Aun así, permanecen activos cuatro sectores en las zonas sur y oeste, además de numerosos puntos calientes que obligan a mantener un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso, ha reconocido que la peligrosidad ha disminuido, pero ha insistido en que el incendio sigue siendo muy complejo. "El riesgo es alto por las rachas de viento que pueden complicar las cosas y no se prevé que hoy se logre dominar totalmente el fuego", ha señalado.

El viento amenaza con reactivar las llamas

La principal preocupación del operativo es la previsión meteorológica. Para este jueves se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, un factor que podría reactivar el incendio y dificultar el trabajo de los equipos de extinción.

Uno de los puntos más delicados se encuentra en el entorno de Mámoles. Según ha explicado el director técnico de extinción, Raúl de la Fuente, el fuego avanza por una zona de barrancos donde el acceso resulta especialmente complicado para los medios terrestres.

Los responsables del operativo trabajan para impedir que las llamas ganen intensidad en esa área. Si el incendio lograra avanzar por los cañones del Duero y alcanzar la meseta, el escenario podría complicarse de nuevo durante la tarde debido al viento.

A pesar de ello, el director técnico se muestra moderadamente optimista respecto a las zonas ya perimetradas. Los buldóceres han conseguido asegurar buena parte del perímetro, aunque este alcanza ya unos 75 kilómetros de longitud.

Más de 800 personas siguen fuera de sus casas

El incendio obligó a declarar el Índice de Gravedad Potencial 2 apenas unas horas después de originarse, alrededor de la una de la tarde del miércoles, en el Parque Natural de Arribes del Duero.

Como medida de prevención, fueron evacuados catorce municipios: Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos y Villar del Buey.

Además, las localidades de Fermoselle y Fariza permanecen confinadas mientras continúan las labores de extinción. En total, más de 800 personas han tenido que abandonar sus hogares.

Los afectados han sido trasladados a diferentes instalaciones habilitadas para acogerlos, entre ellas los pabellones de Bermillo y Fermoselle, así como el centro Neurocare y la residencia 3 Árboles de Zamora, donde también han sido reubicados usuarios de residencias de mayores.

Amplio despliegue de medios

La Unidad Militar de Emergencias continúa colaborando en las tareas de extinción junto a los servicios de la Junta de Castilla y León, bomberos, brigadas forestales y medios aéreos.

La prioridad sigue siendo proteger a la población y evitar que el incendio alcance nuevas zonas habitadas. Mientras tanto, permanecen cortadas al tráfico varias carreteras de la provincia, entre ellas la CL-527 y las vías provinciales ZA-P-2221, ZA-P-2222 y ZA-P-2226.

Los responsables del operativo insisten en que el incendio presenta un comportamiento cambiante y que la evolución del viento marcará las próximas horas.

Posible origen por una imprudencia

Mientras continúa la investigación sobre el origen del fuego, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado a que el incendio podría haberse originado por "algún tipo de imprudencia".

El dirigente autonómico ha aprovechado su visita al Puesto de Mando Avanzado para hacer un llamamiento a la ciudadanía y pedir la máxima precaución, especialmente en plena ola de calor y tras la sucesión de grandes incendios registrados durante las últimas semanas en distintos puntos del país.

Por el momento, el incendio de Fermoselle sigue siendo uno de los principales frentes abiertos en España. Aunque la situación ha mejorado respecto a las primeras horas de la emergencia, las autoridades mantienen la vigilancia máxima y advierten de que todavía no es posible dar el fuego por controlado.