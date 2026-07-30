El incendio de Veguellina (León) avanza y obliga a evacuar cinco poblaciones

Protección Civil de Castilla y León ha informado de la evacuación de las localidades leonesas de Moreda, San Pedro de Moreda y Valle de Finolledo, todas ellas pertenecientes al municipio de Vega de Espinareda, ante el avance del incendio de Veguellina en León, por el que ya se encontraban desalojados los vecinos de San Pedro de Olleros y Prado de la Somoza.

El incendio declarado en Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, permanece activo desde la tarde del miércoles y se mantiene en Índice de Gravedad Potencial 2, ante la amenaza que supone el fuego para la población.

El incendio, cuyas causas se desconocen por el momento, se originó a las 17:30 horas de ayer y dos horas después, a las 19:30 horas, se elevó a IGR 2.

Los vecinos de Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo y San Pedro de Olleros han sido evacuados al polideportivo de Cacabelos; mientras que una veintena de residentes en Prado de la Somoza se encuentran desde la pasada noche en Villafranca del Bierzo.

Se da la circunstancia de que en las cercanías de Moreda hay activo otro incendio, declarado en la madrugada de este miércoles, si bien su gravedad es menos preocupante que el de Veguellina, al encontrarse en situación de IGR 0.

En el frente de Veguellina trabajan en las labores de extinción un total de 32 medios, que incluyen tres técnicos, siete agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, seis autobombas, tres bulldozer, cinco ELIF / BRIF y tres medios aéreos.