El incendio de Navas de San Antonio obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio forestal originado en Navas de San Antonio (Segovia), después de que el viento provocara nuevas reactivaciones en distintos puntos del fuego.

La evolución del incendio ha llevado al Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) a ordenar la evacuación preventiva de los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. Además, se ha obligado el confinamiento de la localidad de Valdeprados.

El incendio permanece activo desde la tarde del sábado y ha alcanzado el IGR 2 a las 17:41 horas de este domingo, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

La declaración responde al riesgo que presenta la evolución del fuego para la población y para bienes no forestales. Tras la decisión, el Cecopi se ha reunido con carácter urgente y ha acordado ordenar la evacuación preventiva de los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute.

Desde el mediodía, las rachas de viento de entre 20 y 25 kilómetros por hora han provocado reactivaciones en puntos calientes y zonas ya quemadas, especialmente en el flanco oeste. En las labores de extinción participa un operativo formado por más de 40 medios aéreos y terrestres.

Por el incendio forestal IGR-2 #IFNavasDeSanAntonio, se ha ordenado la evacuación hacia el pabellón polideportivo de El Espinar de las localidades: 📍Los Ángeles de San Rafael

📍 Vegas de Matute Protección Civil de El Espinar se encuentra activada para prestar apoyo. pic.twitter.com/QMGV7maM1s — 112 Castilla y León (@112cyl) August 9, 2026

Alojamiento para los vecinos evacuados

El Ayuntamiento de El Espinar, al que pertenece el núcleo de Los Ángeles de San Rafael, ha habilitado el Polideportivo Municipal como alojamiento temporal para las personas que lo necesiten. El consistorio ha pedido a los vecinos "mantener la calma" a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León ha movilizado a la agrupación de Protección Civil de Ávila y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para acudir a El Espinar. Interviene también la agrupación de Riaza.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vegas de Matute ha puesto a disposición de las personas desalojadas el Colegio de Villacastín.

Madrid envía medios para colaborar

La Comunidad de Madrid ha movilizado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo Regional de Bomberos para colaborar en la extinción del incendio de San Antonio y Navas de Riofrío.

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de este despliegue en su perfil oficial en X y ha señalado que se produce después de que la Junta de Castilla y León solicitara ayuda.

Otro fuego en Revenga

La provincia de Segovia se ve afectada también por otro incendio, en este caso en IGR 1, en la localidad de Revenga, y cuyos efectos se extienden al Ayuntamiento de El Espinar a través del suministro del agua.

Según ha explicado el consistorio en un comunicado, el incendio de Revenga ha dejado fuera de servicio el sistema de bombeo de agua desde el embalse de Puente Alta, lo que ha obligado a la "detención completa del suministro por esta vía".

Para garantizar el abastecimiento de agua, el suministro pasa a realizarse desde el embalse local del Vado de las Cabras, ha subrayado el Ayuntamiento, que ha pedido "responsabilidad" en el consumo de agua ante el "escenario de emergencia" actual.