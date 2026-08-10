Preocupación por el incendio de Navas de San Antonio, junto a la AP-6, pese a su evolución favorable

El incendio de Navas de San Antonio ha evolucionado favorablemente en las últimas horas, como el de Revenga —ambos en Segovia—, gracias a que ha amainado el viento después de una jornada especialmente complicada por las condiciones meteorológicas.

"El flanco derecho está bastante controlado y el izquierdo un poco más activo", ha explicado el director técnico de extinción del operativo Infoca, José Luis Sánchez, quien confía en que el trabajo de los medios desplegados permita afianzar el perímetro durante las próximas horas.

El operativo de extinción pudo trabajar con mayor eficacia a última hora del domingo, una vez superado el peor momento de la tarde en cuanto a las rachas de viento. Las condiciones nocturnas, la ausencia de viento y las temperaturas más bajas favorecieron las labores de los equipos de extinción, según ha señalado Sánchez.

Durante este lunes, está previsto que la maquinaria continúe trabajando con el objetivo de consolidar al máximo los avances alcanzados en la lucha contra el fuego, cuya intensidad obligó a elevar durante la tarde el Índice de Gravedad Potencial a nivel 2 y a evacuar de forma preventiva los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute.

Dos IIFF están teniendo un fuerte desarrollo en los municipios de #NavasDeSanAntonio y #NavasDeRíoFrío en Segovia. Se esperan condiciones meteorológicas adversas para su control durante las próximas horas. Tras la solicitud de colaboración de #CastillaYLeón han sido enviados… pic.twitter.com/ffsyv0oYt9 — Bomberos Forestales CM (@BBFFMadrid) August 9, 2026

Tras la reunión de la mañana en la Delegación Territorial, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha decidido mantener por el momento las medidas de Protección Civil adaptadas ante la evolución del incendio. Así, continúan evacuados los residentes de Los Ángeles de San Rafael Vegas de Matute, mientras que se mantiene el confinamiento de la población de Valdeprados.

La decisión se ha tomado por prudencia ante la previsión de vientos de componente sur con rachas de hasta 38 kilómetros por hora y con el objetivo de garantizar la seguridad de la población antes de autorizar el realojo.

Un total de 176 personas han pasado la noche en los espacios habilitados para los evacuados: 137 en el pabellón polideportivo de El Espinar y 39 en el centro cívico La Panera de Villacastín. Además, seis personas se han desplazado hasta Zarzuela del Monte para recibir atención.

Carreteras cortadas

La emergencia también provocó cortes de carreteras y la suspensión temporal del transporte público en El Espinar, municipio al que pertenece Los Ángeles de San Rafael, cuyos vehículos fueron destinados prioritariamente a las labores de evacuación.

La carretera SG-722 permanece cortada en todo su recorrido, en el entorno de Valdeprados.

El incendio se declaró el sábado por la tarde después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo, y las llamas se propagaran hacia el entorno forestal.

En cuanto al incendio de Revenga, declarado con un Índice de Gravedad Potencial 1, continúa cortada la N-603 entre los kilómetros 87 y 64. La Guardia Civil mantiene un control en la zona para informar a los conductores y evitar el paso de vehículos.

