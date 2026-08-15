Desalojados casi 200 vecinos de dos pueblos de Zamora por el incendio de La Tejera

El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, con unas 190 personas afectadas, según ha informado la Junta de Castilla y León. El fuego, detectado durante la madrugada, ha obligado también a cortar la carretera ZA-L-2698, que comunica ambas localidades.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que en el incendio se han detectado hasta cinco focos distintos.

La evolución del fuego está condicionada además por las circunstancias meteorológicas de la zona. Actualmente se registra una situación de tormenta que podría alterar las condiciones del incendio y dificultar las labores de extinción.

Ante la evolución del fuego, las autoridades han procedido al desalojo de Castromil y San Ciprián de Hermisende. En total, la medida afecta a unas 190 personas, una cifra que, según la Junta, se encuentra "muy por encima de la población habitual" de ambos municipios.

La carretera ZA-L-2698, que une estas dos localidades, permanece cortada como consecuencia del incendio.

Albergue en Puebla de Sanabria

Para atender a las personas desalojadas se ha habilitado un albergue provisional en Puebla de Sanabria. Además, se ha dado traslado al centro de salud de esta localidad para que pueda atender posibles situaciones de emergencia relacionadas con la evacuación.

La Junta también ha organizado medios de transporte adicionales ante la posibilidad de que sea necesario ampliar el operativo de evacuación a otras zonas.

En concreto, Fernando Prada ha señalado que se han previsto recursos de transporte "por si fuera necesario efectuar el desalojo de la localidad de Hermisende".

Una treintena de medios trabaja en la zona

Los equipos de extinción mantienen el trabajo sobre el terreno para tratar de controlar el incendio. En el operativo participan alrededor de 30 medios, tanto aéreos como terrestres.

La Junta mantiene desplegados estos recursos durante la tarde y tiene previsto continuar las labores durante la noche para avanzar en el control del fuego.

La situación meteorológica será uno de los factores que habrá que seguir durante las próximas horas, dado que las tormentas pueden modificar las condiciones en las que evoluciona el incendio.

Otros incendios activos en la provincia

El incendio de La Tejera se produce en una jornada en la que también se han registrado otros fuegos en la provincia de Zamora.

Según ha explicado el delegado territorial, durante la mañana se ha actuado en varios incendios en Otero de Sanabria y en otro registrado en Cobreros. Este último permanece activo.

Los medios de extinción continúan trabajando en estos puntos mientras se mantiene el operativo desplegado en La Tejera.