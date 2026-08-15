Tragedia en León: un muerto y dos menores heridos tras una riada en Ponferrada

Una persona ha muerto y dos menores han resultado heridos después de que una riada provocara un desplazamiento de tierra en Manzanedo de Valdueza, localidad perteneciente al término municipal de Ponferrada (León). La Subdelegación del Gobierno ha confirmado el fallecimiento y ha señalado que no constan más personas desaparecidas.

El servicio de emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 19:38 horas alertando de la situación provocada por la riada.

Tras recibir el aviso, se movilizaron los Bomberos de Ponferrada, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además del Centro Coordinador de Emergencias y del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para intervenir y comprobar la situación tras el desplazamiento de tierra provocado por la acumulación de agua.

Un fallecido y dos menores heridos

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado el fallecimiento de una persona cuya identidad no ha trascendido por el momento.

Además, dos menores han resultado heridos. Las fuentes oficiales no han precisado todavía el alcance de las lesiones ni han facilitado más datos sobre su estado.

Las autoridades han descartado que haya otras personas desaparecidas como consecuencia de la riada.

Despliegue de medios de emergencia

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil activó un helicóptero de rescate, que se desplazó hacia Manzanedo de Valdueza para participar en el operativo.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, además de personal médico del punto de atención continuada.

Los equipos desplazados continúan trabajando en la zona para atender a los afectados y evaluar las consecuencias del episodio.