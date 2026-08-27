Interior, acorralado por el caos en la cárcel de León: pandilleros, islamistas y 16 funcionarios agredidos

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha advertido de la situación que atraviesa el centro penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), donde el incremento de la población reclusa durante el último año y medio ha elevado la preocupación entre los trabajadores.

Según los datos difundidos por el sindicato, la prisión ha pasado de albergar 840 internos a contar actualmente con alrededor de 1.200, lo que supone un aumento del 36 %. Para Acaip, este crecimiento ha situado al centro en una situación crítica que "amenaza con quebrar el sistema penitenciario" y dificulta el desarrollo normal de la actividad diaria.

El sindicato explica que el problema se agrava porque el centro penitenciario continúa inmerso en distintas obras de mejora y mantiene dos departamentos cerrados, lo que reduce la capacidad operativa de las instalaciones.

Los representantes de los trabajadores explican que, la sobreocupación no solo incrementa la presión sobre los recursos disponibles, también hace más difícil la gestión de los internos y eleva el riesgo de incidentes dentro de la prisión.

Unos 200 reclusos complicados

Acaip sostiene que la preocupación responde también al perfil de una parte de la población reclusa. Según el comunicado del sindicato, sin contar a los internos clasificados en primer grado, el centro alberga a unos 200 presos que requieren un seguimiento y una vigilancia especiales. Entre ellos se encuentran miembros de bandas de origen hispanoamericano, internos con perfil de radicalización islamista y reclusos implicados en actividades ilícitas que, según la organización, representan "un mayor riesgo para la seguridad del centro".

Ante esta situación, los trabajadores han remitido un escrito al director general de Ejecución Penal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para reclamar una actuación inmediata.

La principal petición pasa por reducir el número de internos destinados a la prisión de León con el objetivo de aliviar la sobreocupación y poder "garantizar la seguridad" tanto de los funcionarios como de los propios reclusos.

Acaip asegura que la combinación entre el elevado número de internos y la llegada de reclusos con perfiles especialmente conflictivos está provocando "un aumento de la tensión dentro del centro penitenciario".

En este sentido, el sindicato afirma que existen módulos ordinarios que superan los 120 internos y denuncia que las clasificaciones interiores se realizan en función de los espacios disponibles.

Dieciséis trabajadores agredidos este año

Como muestra de esa escalada de tensión, Acaip señala que, en lo que va de año, 16 trabajadores del centro penitenciario han resultado agredidos mientras intervenían en altercados ocurridos en el interior de la prisión. A ello, añaden, se suman las amenazas y agresiones verbales que aseguran sufrir de forma habitual durante el desempeño de sus funciones.

Ante lo que califica como una situación de "gravedad", Acaip insiste en que la prisión de Villahierro se ha convertido en "un auténtico polvorín" y reclama a Instituciones Penitenciarias que adopte medidas urgentes para rebajar la presión existente en el centro.