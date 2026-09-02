"Que se joda": el cruel ataque de los animalistas a una cazadora fallecida en un accidente

La cazadora y tiradora vallisoletana, Raquel García, falleció el pasado 25 de agosto en un accidente durante una jornada de caza en Palencia y, desde entonces, su familia y sus compañeros han tenido que soportar multitud de mensajes de odio y desprecio por el simple hecho de que practicaba esta actividad.

García, de 53 años, murió después de recibir un disparo accidental mientras cazaba codornices junto a su pareja en un coto de Hérmedes de Cerrato (Palencia). Fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, pero falleció horas después a consecuencia de las graves heridas. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntaron a un accidente y descartaron que se tratara de un episodio de violencia de género.

Al día siguiente de su muerte, la Federación de Caza de Castilla y León publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales: "Queremos trasmitir nuestro más sentido pésame a su pareja, familiares, amigos y al colectivo de tiradores y tiradoras", escribió la organización.

La publicación, sin embargo, se convirtió en un nuevo foco de ataques contra los cazadores hasta el punto de que la Federación ha tenido que ocultar numerosos comentarios para evitar que el contenido siguiera causando sufrimiento a la familia de Raquel. En otras publicaciones que varios grupos animalistas todavía mantienen en sus muros de Facebook, algunos de estos mensajes aún continúan visibles.

Captura de los comentarios hacia la fallecida publicados en un grupo de Facebook de defensa del lobo.

A Raquel la llaman "asesina". Un usuario cuestiona que el accidente se pueda considerar "control de especies" y otros celebran su muerte: "Quien a hierro mata a hierro muere" o "que se joda".

"Como ir al tanatorio a insultar al muerto"

Fuentes de la Federación de Caza de Castilla y León han trasladado a Libertad Digital su profunda indignación por lo sucedido. "Sentimos rabia. Ha fallecido una persona conocida en el sector cinegético y sentimos impotencia. Es incomprensible cómo se puede alegrar alguien por la muerte de una persona. Son cobardes que insultan desde el anonimato de Internet". Y añaden: "Es como ir al tanatorio a insultar al fallecido. No es comprensible".

Desde la Federación aseguran que los comentarios proceden en su mayoría de grupos animalistas y denuncian que este tipo de ataques quedan, a su juicio, prácticamente desprotegidos ante la ley. Explican que no pueden interponer una denuncia por un delito de odio porque los cazadores no están reconocidos como un grupo que requiera ese tipo de protección legal.

"Si esto se lo hubiesen dicho a un trans o un gay, los autores ya estarían condenados. Pero a los cazadores se nos puede vejar, insultar, amenazar y desear la muerte sin consecuencias", lamentan.