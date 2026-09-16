Mañueco consolida la excelencia de las aulas con más docentes y escuelas rurales

El Gobierno de Castilla y León ha diseñado una batería de iniciativas orientadas a consolidar la calidad de su modelo educativo. Durante el acto de apertura del Curso Escolar 2026-2027, celebrado en el CEIP 'Arcipreste de Hita' de la localidad segoviana de El Espinar, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado las nuevas medidas con las que el Ejecutivo autonómico seguirá reforzando la calidad y la excelencia de un sistema educativo que se mantiene entre los mejores de España y del mundo.

Entre las principales intervenciones, la administración regional potenciará el Plan de Lectura e impulsará un nuevo Plan de Matemáticas. A ello se sumará la creación de un sistema de alerta temprana enfocado en detectar e intervenir de forma precoz ante casos de desconexión escolar, la extensión a 6º de Primaria de las medidas de éxito educativo y el despliegue de una red de centros de referencia en buenas prácticas pedagógicas.

La estrategia autonómica incluye también una firme apuesta por la capacitación tecnológica. La Junta articulará un plan para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial en las aulas, fijando como meta que cualquier alumno que termine la ESO en Castilla y León sepa utilizar la Inteligencia Artificial de forma crítica, responsable y eficiente.

Apoyo integral a las familias y restricción de pantallas

La implicación de los hogares será otro de los ejes estructurales de este periodo académico. El Ejecutivo autonómico creará un Centro de Formación de Familias, que abordará, entre otros aspectos, el buen uso de las pantallas fuera del aula. Esta línea de acompañamiento a la comunidad educativa se completará con el refuerzo de la formación del profesorado, para lo cual hay previstas 7.600 actividades durante este curso.

En el plano metodológico, el presidente de la Junta ha señalado que estas nuevas actuaciones permitirán seguir avanzando en un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, adaptado a las circunstancias particulares de cada alumno, que acompaña a quienes tienen dificultades y fomenta el potencial de los mejores.

En esta misma línea, Fernández Mañueco ha recordado que el Informe PISA 2025 confirma que Castilla y León continúa contando con uno de los mejores sistemas educativos de España y del mundo. Es, además, la única comunidad autónoma que se ha mantenido desde 2009 entre las tres primeras de España tanto en Ciencias y Matemáticas como en Lectura, destacando de igual modo por sus niveles de equidad y por registrar una de las tasas más bajas de acoso escolar. No obstante, el titular del Ejecutivo autonómico ha advertido de la pérdida de puntuación registrada y ha fijado como objetivo mejorar los resultados en el próximo Informe PISA, manteniendo una apuesta decidida por el conocimiento y la atención personalizada.

Gratuidad en la etapa de 0 a 3 años

El arranque del curso 2026-2027 trae consigo un incremento en las ayudas directas a las familias. En el primer ciclo de Educación Infantil, cerca de 24.000 alumnos cursarán gratuitamente sus estudios en la Comunidad, cifra que representa un aumento del 8 % respecto al ejercicio precedente. En paralelo, el programa de gratuidad de libros de texto alcanzará un volumen cercano a los 100.000 beneficiarios.

El presidente ha destacado que Castilla y León cuenta con un sistema educativo público, universal y gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años, que combina la igualdad de oportunidades con la calidad y la excelencia educativa.

Para dar respuesta al alumnado, la Comunidad se dota este año del mayor cuerpo docente de su historia. Castilla y León comienza el curso con una cifra récord de 37.074 docentes, 551 más que el pasado curso. Asimismo, se incorporan 190 efectivos adicionales dedicados en exclusiva a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.

En el ámbito asistencial y preventivo, la administración autonómica cuenta con la primera Dirección General de Bienestar Educativo de España, focalizada en la convivencia escolar, la lucha contra el acoso, la salud mental y emocional, y el consumo digital responsable.

Mantenimiento de escuelas rurales

La cohesión territorial sigue siendo una prioridad dentro de la política educativa regional. Este curso permanecerán abiertas 30 unidades rurales con tres o cuatro alumnos, reforzando la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano, y contribuyendo a generar futuro en los pueblos de Castilla y León.

A este compromiso con el medio rural se añade un desembolso inversor que rebasa los 26 millones de euros —cifra récord en la Comunidad— destinados a obras de reforma, mantenimiento y mejora en más de 370 centros educativos. De esa cuantía global, la provincia de Segovia absorbe 4,8 millones de euros repartidos en 56 actuaciones.