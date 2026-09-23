La Policía destapa la falsa denuncia de dos marineros para quedarse ilegalmente en España

La Policía Nacional ha resuelto un caso de simulación de delito tras esclarecer una denuncia ficticia presentada en la ciudad de Segovia. Dos tripulantes pertenecientes a un buque extranjero acudieron a las dependencias policiales asegurando haber sido víctimas de la sustracción de sus pasaportes. Sin embargo, las pesquisas policiales han revelado que la verdadera intención de ambos individuos era permanecer de forma irregular en el país tras haber abandonado su barco durante una escala en un puerto español.

El plan de estos dos hombres pasaba por burlar los controles migratorios interponiendo una denuncia falsa del robo de su documentación para simular que estaban en España de forma regular. Con esa denuncia lo que buscaban era acudir al consulado de su país de origen para solicitar la expedición de unos nuevos pasaportes que les permitieran moverse con libertad o regularizar fraudulentamente su situación en España.

Detectaron incongruencias en el relato

Las diligencias policiales se iniciaron el pasado 21 de agosto cuando los agentes encargados del caso detectaron incongruencias en el relato de las supuestas víctimas. Ante la sospecha de estar ante una denuncia falsa, los investigadores procedieron a analizar minuciosamente las declaraciones y comenzaron a cruzar datos con diferentes organismos competentes, así como con las entidades privadas directamente relacionadas con la operativa del buque extranjero.

Fruto de este intercambio de información, la Policía Nacional pudo constatar de manera fehaciente que los marineros habían aprovechado la escala de su embarcación para desertar de sus puestos de trabajo y adentrarse en territorio nacional. Una vez su situación pasó a ser de estancia irregular, fue cuando decidieron poner en marcha la farsa del robo.

La Policía encontró los pasaportes

El golpe definitivo a la coartada de los tripulantes llegó cuando los agentes lograron localizar los supuestos pasaportes robados. Un hallazgo que certificó que los hechos descritos en la comisaría jamás habían tenido lugar y todo se trataba de un engaño para sortear la ley.

Tras desmontar la trama, las autoridades han procedido a la plena identificación de los presuntos responsables de estos hechos constitutivos de delito. El atestado policial ya ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, que se hará cargo del procedimiento judicial correspondiente para depurar las responsabilidades legales de los implicados.