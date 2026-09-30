El Gobierno niega la falta de plantilla en una prisión de León con récord de ataques y sin médicos

La prisión de Villahierro, ubicada en el municipio leonés de Mansilla de las Mulas, registró un total de 166 agresiones entre internos durante el año 2025. Según los datos parlamentarios facilitados por el Gobierno, esta cifra representa el mayor volumen de incidentes violentos en el centro penitenciario desde el año 2020. La estadística confirma un incremento sustancial respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 112 peleas entre los reclusos.

La información oficial se ha hecho pública como respuesta a una batería de iniciativas parlamentarias presentadas por las diputadas del Partido Popular por León, Silvia Franco y Ester Muñoz. Ambas habían solicitado al Gobierno explicaciones detalladas sobre diversos problemas en el centro, incluyendo la dotación de personal, el estado de la atención de salud mental, los servicios sanitarios y las medidas de seguridad adoptadas tras la agresión sufrida por un trabajador del recinto.

Una situación que desde hace semanas denuncia el sindicato de funcionarios Acaip. En declaraciones a esRadio Castilla y León, su portavoz Félix Alonso ha señalado que "la dirección del centro está totalmente sobrepasada" y que la cárcel está a punto de "colapsar" por las graves situaciones de inseguridad que viven a diario. Según Alonso, la situación es "insostenible". "Este mismo fin de semana han sido cuatro los compañeros agredidos lo que hace que ya sean 20 los trabajadores que han sido agredidos en lo que va de año 2026", ha señalado.

El Gobierno se lava las manos

A pesar del notable repunte de la violencia en el interior de la cárcel, el Ministerio del Interior rechaza que exista una falta de funcionarios en la plantilla de Villahierro. De acuerdo con el Ejecutivo, la relación de puestos de trabajo de la prisión contempla 499 plazas de personal, mientras que en la actualidad prestan servicio 506 trabajadores públicos, lo que sitúa la tasa de cobertura por encima del 100 %. La ratio de internos por empleado en Mansilla de las Mulas es de 2,28, un dato ligeramente más favorable que la media nacional del resto de los centros dependientes de la Administración General del Estado, fijada en 2,36 reclusos por trabajador.

Por el contrario, la Administración sí ha reconocido serias dificultades en la cobertura del personal médico. De las ocho plazas de facultativos presupuestadas para la atención de la prisión de León, únicamente tres se encuentran cubiertas en la actualidad. Esta escasez de médicos contrasta con la situación del equipo de enfermería, que cuenta con sus nueve puestos de trabajo totalmente cubiertos.

Respecto a la capacidad del recinto, el Ejecutivo informa de que el centro de Mansilla de las Mulas cuenta con un límite de 2.268 plazas residenciales, albergando en estos momentos a 1.133 internos, lo que sitúa su ocupación real en el 50 %. A este respecto, el Gobierno defiende que el diseño de la dotación sanitaria se realizó originalmente tomando como referencia un escenario de plena ocupación de las instalaciones, justificando así las actuales carencias asistenciales bajo el argumento de la baja densidad actual de presos en el centro.