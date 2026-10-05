Una riada negra de ceniza deja sin agua potable a los pueblos de Ávila que ardieron en verano

Las fuertes tormentas que han descargado en el sur de la provincia de Ávila han dejado sin suministro de agua potable a los municipios de Casavieja, Piedralaves y Mijares, debido al arrastre de ceniza hacia los arroyos de la zona, derivada del incendio de Burgohondo (Ávila), que arrasó este verano cerca de 38.000 hectáreas.

Aunque los alcaldes de la zona eran conscientes de que esta situación podía producirse, de ahí los trabajos realizados por las diferentes administraciones y grupos de voluntarios para tratar de contener los arrastres de los montes cercanos, su temor se ha confirmado y los vecinos están siendo abastecidos con agua embotellada suministrada por la Diputación y camiones cisterna.

Según ha explicado a EFE el alcalde de Piedralaves (2.183 habitantes), Germán Ulloa, las fuertes tormentas que descargaron este domingo en la zona han producido arrastres de ceniza que han dejado el agua de la presa de un color oscuro "similar al chapapote".

ℹ️⬛🏞️ Así está entrando el agua al embalse del Burguillo desde el Valle de Iruelas. #Ávila pic.twitter.com/3zR933DOFT — MeteoÁvila (@Meteoavila2) October 4, 2026

Por ello, desde la noche del domingo el agua apenas se puede utilizar "para el servicio", pero no para consumo, cocinar o ducharse, ha explicado el regidor, que espera que, si bien el agua de la presa tardará en poder volverse a utilizar en breve, no ocurra lo mismo con la de las cuatro captaciones.

Mientras tanto, el municipio está recibiendo agua embotellada, al igual que la vecina localidad de Mijares (718 habitantes) y Casavieja (1.362 habitantes), también afectadas por el incendio.

‼️ Piscinas naturales de Mijares (#Ávila). Las tormentas fuertes ya están entrando en tierra de Pinares y llegarán a la ciudad de Ávila en los próximos minutos. Videos vía Jorge. pic.twitter.com/GcZyBrUmgk — MeteoÁvila (@Meteoavila2) October 4, 2026

El domingo, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, declaró la situación 1 de emergencia prevista en el Plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (InunCYL) ante la situación de presas y embalses.

Aunque esta mañana había dejado de llover en la zona, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica nuevas lluvias en esa zona de la provincia de Ávila, que se encuentra en aviso naranja por acumulación de 30 litros en una hora, 50 en doce horas.