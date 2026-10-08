Muere un hombre en Burgos al intentar salvar a su vecino que se caía por la ventana

Trágico suceso en la ciudad de Burgos, donde un hombre de 70 años ha perdido la vida cuando trataba de impedir la caída de su vecino que se precipitaba desde el primer piso al patio interior de su edificio. Al parecer, la víctima intentaba sujetar al anciano de 80 años que se precipitaba, pero fue vencido por su peso y el impacto acabó costándole la vida.

El incidente tuvo lugar sobre las 16:00 horas en la calle Alfareros, en el conocido barrio burgalés de San Pedro y San Felices. Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a esa hora se recibió una llamada de alerta que avisaba de que dos personas se habían precipitado y se encontraban heridas de gravedad en un inmueble de la citada vía.

De inmediato, el centro de coordinación de emergencias movilizó a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado para atender a las víctimas con la mayor rapidez posible.

Solo pudieron confirmar el fallecimiento

A su llegada, los facultativos médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 70 años, que perdió la vida en el mismo lugar del suceso debido a la gravedad de los traumatismos sufridos al recibir el impacto. Por su parte, el anciano de 80 años, que al parecer padece algún tipo de discapacidad mental, resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Burgos.

Un "héroe urbano"

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Pedro de la Fuente, ha valorado el trágico acontecimiento y ha calificado la actuación del fallecido como la de "un héroe urbano". Un hombre valiente, ha asegurado De la Fuente, que se movió por un puro instinto de solidaridad y, pese a tener unas capacidades limitadas por su edad, no dudó en intentar salvar a su vecino.

Las fuerzas de seguridad han procedido a realizar las diligencias oportunas para esclarecer por completo las circunstancias exactas de la caída, aunque todos los indicios apuntan a que se ha tratado de un accidente fortuito.