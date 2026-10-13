Castilla y León presenta un presupuesto de 16.472 millones con más ayudas a la vivienda y transporte gratuito

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2027, que asciende a 16.471,94 millones de euros. La cifra supone un incremento del 13,11% respecto a las cuentas de 2024 e incluye nuevas partidas para facilitar el acceso a la vivienda, ampliar la gratuidad del transporte público, reforzar los servicios sociales e impulsar la actividad empresarial y el desarrollo rural.

El proyecto reserva 11.250 millones de euros al gasto no financiero de las consejerías en las áreas de Sanidad, Educación, Protección y Promoción Social y Cultura. En concreto, las partidas no financieras para Sanidad, Educación y Servicios Sociales suman 10.670 millones, el 77,72% de los recursos gestionados por las consejerías.

Una de las principales partidas corresponde al acceso a la vivienda, que contará con 292 millones de euros, un 46,97% más. De esta cantidad, 235 millones se destinarán directamente a políticas de vivienda, un 54,51% más, incluidos 80 millones para fomentar el alquiler. A esta dotación se suman 57 millones en beneficios fiscales.

La movilidad y las infraestructuras de transporte dispondrán de 262 millones, un 22,83% más que en las cuentas anteriores. La modernización y el mantenimiento de infraestructuras concentrarán 148 millones, mientras que la gratuidad del transporte público contará con 84 millones, un 108,25% más. De ellos, 78 millones se dirigirán al programa Buscyl.

El proyecto incorpora, además, 12,5 millones para subvencionar la obtención del carné de conducir entre jóvenes y determinados perfiles profesionales, así como otros diez millones para bonificar a los usuarios recurrentes de autopistas de peaje de la Comunidad.

Sanidad y Educación

Sanidad contará con 5.604 millones de euros, equivalentes al 40,82% del gasto no financiero de las consejerías. La atención especializada recibirá 3.237 millones y la atención primaria, 1.773 millones. También se reservan 1.326 millones para gasto farmacéutico, 154 millones para transporte sanitario y 32 millones para helicópteros medicalizados.

En Educación, la dotación ascenderá a 3.308 millones. La partida destinada a educación escolar, Formación Profesional y enseñanzas universitarias crecerá un 21,35%, hasta los 2.619 millones. La gratuidad educativa de 0 a 16 años contará con 2.145 millones, mientras que las universidades dispondrán de 584 millones, un 15,71% más. Además, se habilitan 12,6 millones para financiar la gratuidad de la primera matrícula universitaria. El transporte escolar y el acompañamiento tendrán 76 millones, y las becas de estudio, otros 38 millones.

Por su parte, Servicios Sociales dispondrá de 1.758 millones de euros. Los fondos para profesionales y funcionamiento de centros de atención social aumentarán un 42,23%, hasta los 795 millones, mientras que la prestación directa de servicios sociales absorberá 709 millones.

Ayudas a las familias

El presupuesto contempla 3.581 millones de euros para servicios y prestaciones dirigidos a las familias, un 31,79% más. De esta cantidad, 2.680 millones corresponden a gasto directo y 901 millones a beneficios fiscales vinculados a familias numerosas, natalidad, vivienda y empleo.

La atención a las personas mayores contará con 411 millones, un 34,8% más; los programas para personas con discapacidad recibirán 290 millones, un 41,82% más, y las políticas de infancia dispondrán de 109 millones, un 24,26% más. Juventud y mujer tendrán conjuntamente 47 millones.

En materia de conciliación, la Junta reserva 20 millones para el Bono Nacimiento, dirigido a 10.000 familias, y 31 millones para el Bono Concilia, con más de 70.000 familias beneficiarias. El programa Crecemos contará con nueve millones para atender a 4.400 niños de entre cero y tres años, mientras que las ayudas por excedencia y reducción de jornada para el cuidado de menores o familiares dispondrán de dos millones.

La gratuidad de la educación de cero a tres años tendrá una partida de 115 millones; los comedores escolares, 28 millones, y los programas Madrugadores y Tardes en el Cole, ocho millones. También se destinan 32 millones en beneficios fiscales para favorecer la conciliación.

En el apartado tributario, el proyecto fija los beneficios fiscales en 920 millones de euros, un 36,44% más que en 2024, con 36 deducciones y rebajas que alcanzarán a 704.000 contribuyentes. La mejora de los tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF, que reduce el tipo mínimo del 9% al 8,75%, prevé 1,45 millones de beneficiarios.

Entre las medidas fiscales figuran una deducción del 15% por las cantidades depositadas en la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, con un máximo de 1.500 euros anuales para menores de 40 años, y otra deducción del 15% por gastos de gimnasio y actividades deportivas, hasta 150 euros al año. También se mantiene la política de Impuestos Cero en el medio rural para determinadas operaciones relacionadas con la primera vivienda, los inmuebles destinados a actividades económicas y las transmisiones de explotaciones agrarias.

Más apoyo a autónomos, empresas e innovación

El proyecto reserva 440 millones de euros al fomento del empleo, la seguridad laboral y las relaciones laborales. Entre las novedades figura un bono para autónomos dotado con 30 millones. La creación de empresas, la competitividad y la internacionalización dispondrán de 265 millones, mientras que los polígonos empresariales y el suelo industrial contarán con otros 100 millones.

La inversión en investigación, desarrollo e innovación y tecnologías alcanzará los 397 millones, un 5,14% más. Dentro de esta partida, la investigación científica recibirá 140 millones, con un incremento del 24,22%.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental contará con 1.664 millones, un 16,53% más. De ellos, 924 millones corresponden a la Política Agraria Común (PAC) y 740 millones a fondos propios. El apoyo a las empresas agrarias tendrá 257 millones; las infraestructuras agrarias, 117 millones, y la comercialización e industrialización, 82 millones.

La protección y gestión del medio ambiente y las infraestructuras medioambientales dispondrán de 623 millones, un 19,79% más. La prevención y extinción de incendios forestales contará con 205 millones, un 45,76% más, mientras que los medios aéreos y las unidades helitransportadas recibirán 59 millones, un 163,08% más.

3.356 millones para el desarrollo rural

La sostenibilidad demográfica y territorial concentrará 3.356 millones de euros para financiar 1.020 actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes. Las medidas abarcan servicios públicos, infraestructuras, vivienda, conectividad, apoyo empresarial, emprendimiento, innovación, formación, empleo y conservación del patrimonio cultural y natural.

Las transferencias a las entidades locales ascenderán a 568 millones, un 12,71% más. De ellos, 436 millones se destinarán a cooperación económica local sectorial, 123 millones a cooperación general y nueve millones a la delegación y transferencia de competencias.

En cultura, la protección del patrimonio histórico y la acción cultural recibirán 124 millones, un 15,97% más, mientras que el fomento cultural contará con 68 millones. Turismo dispondrá de 42 millones, el comercio de 15 millones y el apoyo a la actividad deportiva, de 24 millones.