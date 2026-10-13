Un helicóptero rescata a una senderista herida tras caer a una poza en León

Un operativo de emergencia coordinado por la Junta de Castilla y León auxilió ayer lunes a una mujer de unos 40 años que sufrió un percance mientras recorría la conocida senda del Faedo de Ciñera, en el término municipal leonés de La Pola de Gordón. El incidente se desencadenó cuando la excursionista se precipitó de manera accidental a una poza de agua desde una de las plataformas de madera habilitadas en este concurrido paraje natural.

La llamada de socorro se registró a las 14:30 horas en el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León para alertar del accidente. Los testigos explicaron a los operadores que la víctima no se encontraba sola, sino arropada por varios acompañantes, pero advirtieron de la imposibilidad de que los servicios de emergencia pudieran aproximarse a pie al tratarse de un área inaccesible para vehículos terrestres.

🟧| Protección Civil Castilla y León | El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil auxilia a una mujer herida la tarde del lunes en el Faedo de Ciñera (León).https://t.co/ez1fj4YlLF#RescatesCyL pic.twitter.com/GdfhTQa8Ho — 112 Castilla y León (@112cyl) October 13, 2026

Ante la complicada orografía del entorno, el gestor de la sala estableció de inmediato comunicación directa entre los alertantes y los facultativos de Emergencias Sanitarias (Sacyl) para trasladarles las primeras pautas de atención a la accidentada. En paralelo, los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias fijaron las coordenadas exactas de la afectada y movilizaron al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, que despegó en un helicóptero con un equipo especializado que incluía a una enfermera rescatadora.

Una vez sobrevolada la zona y localizado el punto exacto, los miembros del equipo descendieron hasta la orilla de la poza mediante sendas maniobras de grúa. Los rescatadores valoraron las lesiones de la montañera, quien presentaba indicios claros de rotura ósea en uno de sus brazos. Tras inmovilizarla y asegurarla en una camilla especial de rescate, procedieron a su izado hacia la aeronave .

Después, el helicóptero voló hacia la localidad de La Robla, donde aguardaba una unidad móvil de emergencias. Tras una primera cura en el centro de salud de dicho municipio, la paciente fue trasladada finalmente en ambulancia al Hospital de León, acompañada por personal facultativo de Atención Primaria para recibir el tratamiento quirúrgico y traumatológico definitivo.