Procesado por tentativa de homicidio el autor del apuñalamiento en 'Pingüinos'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha dictado el auto de procesamiento contra J.A.F. por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. La magistrada instructora considera acreditados los indicios racionales de criminalidad que señalan al investigado como el autor material de las tres puñaladas asestadas a otro varón durante la celebración de la última edición de la concentración motera 'Pingüinos'.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 11 de enero, en torno a las 06:30 horas. En la campa habilitada para el evento, el procesado se dirigió hacia la víctima al percatarse de que se encontraba conversando y bailando con su expareja. Sin mediar palabra, el agresor habría propinado a la víctima tres puñaladas en la espalda y en el brazo con un arma blanca de unos 20 centímetros de hoja, dejándole al borde de la muerte.

Debido a la gravedad de sus heridas fue necesario su traslado de urgencia hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde tuvo que ser intervenido.

La juez ratifica la prisión provisional

A la luz de los hechos, ahora la jueza ha ratificado la medida cautelar de prisión provisional sin fianza en la que el investigado permanece desde el pasado 13 de enero. Además, le ha requerido la aportación de una fianza de 5.000 euros con el objeto de afianzar las posibles responsabilidades civiles y económicas que correspondan.

El auto fundamenta la decisión en los artículos 138 y 16 del Código Penal, acordando la incoación de sumario ordinario por delito grave a la luz de lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instructora se apoya en las diligencias aportadas por la Policía Nacional, los atestados, las declaraciones de los testigos presenciales y los partes periciales médicos que constatan la extrema violencia ejercida sobre la víctima.

Descarta la nulidad del proceso

En su resolución, la magistrada descarta además cualquier anomalía que anule la culpabilidad del procesado. Las evaluaciones forenses confirman que no presenta trastorno psiquiátrico que limite sus facultades, aunque el investigado argumentó haber consumido considerables dosis de alcohol y ketamina antes del ataque. En este sentido, la jueza recuerda la imposibilidad de evaluar de forma objetiva la alteración psicofísica exacta que presentaba en el instante preciso de apuñalar a la víctima.