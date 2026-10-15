El Ayuntamiento del Condado de Treviño quiere consultar a los vecinos si desean abandonar la provincia de Burgos para integrarse en Álava. La iniciativa para pedir permiso al Consejo de Ministros se ha aprobado este jueves con los votos a favor de los concejales de Treviño Día a Día (TDD), Agrupación Independiente Condado de Treviño, PNV y EH Bildu, mientras que los dos ediles del Partido Popular han votado en contra.

La moción ha sido impulsada por la Mesa por la Integración de Treviño en Álava, que busca avanzar hacia la incorporación del enclave al territorio alavés. El Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, el otro municipio que integra el enclave, también debate una iniciativa similar. Los votos favorables de PNV y EH Bildu, que forman su equipo de Gobierno, permitirán previsiblemente sacarla adelante.

Arantxa Yarza, representante del movimiento favorable a la secesión de Treviño, ha celebrado el resultado. Asegura que el 91 % de los vecinos estaría a favor de incorporarse a Álava. "Estamos muy contentos y con mucha fuerza desde luego para seguir adelante", ha afirmado.

Pese a la aprobación municipal, la iniciativa queda ahora en suspenso a la espera de que se constituya el nuevo Consejo de Ministros tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Será el futuro Ejecutivo el que deba retomar la petición de autorización para celebrar la consulta.

Yarza ha asegurado que el procedimiento no tendrá que empezar de nuevo, sino que quedará pendiente de la decisión del próximo Gobierno. "Aunque esto queda congelado por el momento, no hay que repetirlo, lo va a heredar el nuevo Consejo de Ministros que se conforme", ha explicado.

Desde el PP, uno de sus dos concejales, Óscar Arbaizar, ha tachado la moción de "paripé sin recorrido ninguno". "Estamos en elecciones y buscan el titular fácil, el PP se opone... pero al final el que consigue mejores carreteras, mejores convenios, el que trabaja es el PP. Lo único que buscan es alborotar", ha zanjado.