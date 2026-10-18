Detenidos dos menores por la muerte de una anciana a la que amordazaron y ataron durante un robo en Burgos

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 17 y 16 años, residentes en Burgos, como presuntos autores de la muerte de una mujer de 83 años en su vivienda de la calle Vitoria. La víctima falleció por insuficiencia respiratoria después de que la amordazaran y la inmovilizaran, impidiéndole acceder al aparato de oxígeno que necesitaba a diario.

Los dos jóvenes fueron localizados y declararon durante la madrugada. Una vez concluido el atestado policial, pasaron a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá decidir si solicita su ingreso en un centro de menores como medida cautelar.

Desde el inicio, los agentes investigaron la muerte como un homicidio y situaron el robo entre las principales hipótesis. La inspección del domicilio reveló un importante desorden y daños compatibles con la búsqueda de objetos de valor, especialmente en las estancias donde habitualmente se guardan dinero y joyas. La Policía Nacional ha recuperado varias de las joyas de oro sustraídas de la vivienda.

La autopsia no detectó más signos de violencia

La mujer murió por una insuficiencia respiratoria después de que la inmovilización y las mordazas le impidieran utilizar el dispositivo de oxígeno que precisaba. Según los datos facilitados por fuentes policiales, la autopsia determinó que el cuerpo no presentaba otros signos de violencia.

Las declaraciones recogidas durante la investigación permitieron acotar el momento de los hechos. Tanto el robo como la muerte se produjeron durante esa misma tarde.

Con esa franja temporal como referencia, los agentes de Policía Judicial realizaron distintas diligencias, entre ellas el visionado de grabaciones de cámaras de seguridad. Estas gestiones permitieron identificar y localizar a los dos menores, que quedaron detenidos como presuntos responsables.

La investigación sigue pendiente de los resultados de las muestras recogidas por la Policía Científica. Los indicios se analizan en el laboratorio y se cotejarán con las muestras de los detenidos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias y no descarta que se produzcan nuevas detenciones.